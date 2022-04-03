張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」3日第3場，她首場開唱前就不小心扭傷右腳大拇指部位，昨抱病上陣，今第3場開演前，經紀人陳鎮川受訪表示阿妹下台後還是很嗨，醫護團隊在後台等著，結果阿妹脫掉鞋子後腳指頭用掰的才歸位。阿妹傷勢曝光後，陳鎮川收到粉絲打氣私訊，其中有人提醒他要告訴阿妹醫好這條筋，若狀況嚴重恐中風，陳鎮川回應表示一定會照顧好阿妹。

阿妹連續嗨唱3晚精神依舊，不時在台上與歌迷互動，今晚唱完〈偏執面〉說：「聽說明天休息，那我今天就拚啦！其實我每一天都當成是最後一場，因為你們的聲音都非常非常大聲，所以我非常有精神，所以可以的。」此外，阿妹這次攻蛋與瘦子再度合作，演出時大螢幕播放他事前錄製好的影片，2人隔空對唱〈你說了算〉，成為演唱會彩蛋。

陳鎮川表示瘦子這段影片一個月前就好了，「總不能每天晚上都邀瘦子來合唱吧，他真的好忙」，透露瘦子之後會到現場欣賞。阿妹回歸小巨蛋，除了軟硬體高規格，每場整整3小時演出更是登峰造極，今同樣吸引眾星友朝聖，包括徐若瑄、炎亞綸、許富凱、戴愛玲、郭靜等人欣賞。