桃園一名舞蹈老師染疫形成傳播鏈，昨（2）日宜蘭有6名學童確診，衛生局長徐迺維指出1個案女童未在第一時間居家隔離，可能對家長開罰，但女童家長出面喊冤，指女兒並未與確診舞蹈教師接觸，30日遵從防疫指示進行「自我健康管理」，強調從頭到尾皆無違反防疫規定，徐迺維今日也為造成誤解致歉。

衛生局長徐迺維昨在記者會上表示，6名學童都是舞蹈教室的學員，5位學童是居隔期間陰轉陽，居隔前都有先做PCR，陰性後居家隔離，但中山國小一名學童確診，有去舞蹈教室上課，以致假日召回國小師生全面篩檢，「這是我們比較遺憾的個案。」徐迺維也說，若調查違反規定，將開罰6萬到30萬元。

女童家長今天解釋，3/25因為露營所以幫女兒請假，3/29女兒到舞蹈教室上民俗舞，兩次皆未接觸確診的芭蕾舞老師，3/30芭蕾舞老師被公布確診，當晚接獲衛生局通知改為「自主健康管理」，若有症狀再去採檢，並確認3/31可正常上學，4/1女兒早上起床發燒，馬上通知學校老師請假，女兒快篩採檢確診後，已送至醫院隔離。

家長強調從未謊報足跡，也主動向舞蹈教室詢問確認，女兒25日請假沒去上課，所以未列入居家隔離名單，也依照自我健康管理標準行事，沒想到被衛生局長在記者會點名，冠上「隱瞞疫調」的罪名。

家長也有向衛生局反映，一開始就說25日露營、29日上課，為什麼疫調會變成「29日要去露營但跑去上課」的說法？擔心女兒未來回到學校，會被誤解是說謊的孩子，但衛生局人員卻回說「我們沒有公布學校和姓名，應該沒有人會知道」，讓他氣得回擊「把責任丟給家長，害小孩背上黑鍋」。

宜蘭衛生局今日也為造成誤解向家長致歉，強調沒說疫調是謊稱，只是資料不正確，衛生局長徐迺維在記者會上則說，「如果我個人昨天因為講話比較快造成誤解，我在此向大家道歉，我們絕對沒有說稱任何人謊稱，對不起。」