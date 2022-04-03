光陽（Kymco）Ionex電動機車，自去年十月開始，在彰化銷量連續四個月超越以Gogoro為首的PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟，尤其光陽Ionex在中台灣地區，分別在台中、彰化及南投等縣市，均超越競爭對手Gogoro及宏佳騰。

為乘勝追擊，浤電綠能3日在員林市林森路，開設光陽Ionex電動機車專賣店，正式插旗員林市，並架設Ionex換電站，提供Ionex電動機車在地客戶更全面的服務與體驗。

光陽機車執行長柯俊斌，3日親自出席位於員林市林森路的浤電綠能Ionex電動機車專賣店開幕典禮；與會的來賓，還包括彰化縣長王惠美、彰化縣機車商業同業公會理事長賴建文，及浤電綠能銷售總監吳揚程等人。

為拉高Ionex電動機車的銷售量，光陽Ionex電動機車，甫於3月底推出市場最低的資費方案，讓消費者更容易入手電動機車，以期帶動光陽Ionex電動機車的買氣。

面對油電雙漲及通膨挑戰日益嚴峻的生活壓力，Kymco特別推出全新資費，4月1日正式上路，期待以震撼市場最優惠方案，吸引更多騎士加入Ionex的行列。 與前一代的資費方案相較，Kymco全新的Ionex 3.0資費方案，在原先資費基礎上，全面加贈免費使用安培小時（Ah）。以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300Ah後，基本費可使用的Ah，從250Ah躍升為550Ah，增幅達2倍以上。

適逢Kymco推出Ionex車能網3.0一周年，Kymco針對台灣消費者推出全新資費方案，以最多元的資費內容、最優惠的價格，及最豐富的可用Ah，再搭配最貼心的服務，期許以全面超越的優惠方案，搶占電動車騎士市場。

面對市場換電資費調漲聲起，Kymco在此同時，逆勢操作，目的是進一步宣示Kymco致力於在台灣消費市場推動電動機車，並刺激消費者 將汽油車轉換電動車的決心。