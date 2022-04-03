威爾史密斯（Will Smith）在本屆奧斯卡頒獎典禮上爆氣掌摑諧星克里斯洛克，事件發生後一週他慘遭各界撻伐；影藝學院的懲處雖然還沒公布，他已先自己辭去學院成員資格；不只如此，該事件對威爾史密斯演藝前途的衝擊恐怕比之前預期還要嚴重，Netflix、索尼都已暫緩和他合作，原本籌備中的新片都喊停，讓他丟掉至少2部原定電影演出合約，他的形象從影帝高峰跌至谷底，影劇事業也有可能再也回不去。

之前威爾史密斯主演的Netflix影片《光靈》反應還不錯，也早就敲定要再攜手新片《Fast and Loose》；但《好萊塢報導》（THR）指出，一名知情人士透露，導演大衛雷奇（David Leitch）在奧斯卡頒獎典禮前一禮拜退出該項目，由於威爾史密斯很有機會在奧斯卡拿下影帝，該片備受Netflix關注，緊急找另一導演接手。可沒想到典禮上卻發生掌摑事件，Netflix也悄悄地將該片暫時擱置了；而針對此消息，Netflix尚未回應。

至於已經拍了3集的《絕地戰警》，第3集2020年1月上映時曾創下全球4.26美元（116億台幣）票房佳績，據悉原本奧斯卡頒獎前，威爾史密斯已拿到電影第4集的40頁劇本，但現在《絕地戰警4》的出品方索尼影業已考慮將該片前置作業先行停擺，看看後續風向如何再做進一步決定。

目前還沒動靜的則是Apple TV+，威爾史密斯為其拍攝的真人史實改編電影《Emancipation》目前正在進行後製，被看好是來年獎項的潛在競爭者。威爾史密斯在片中飾演一名被虐打後逃亡，並加入了北方聯邦軍的黑奴「彼得」。歷史上彼得入伍體檢時拍下背部傷痕累累的照片被公諸於世，成為美國奴隸制度殘酷和野蠻的鐵證。電影則是敘述彼得驚險的逃亡之旅過程，計劃於2022年先於院線上映後再上線到Apple TV+。據悉該片耗資達近32億台幣，目前尚未有推遲的消息傳出。

而現在各方所關注的另一個焦點，則是奧斯卡頒獎前3週宣布的《我是傳奇》續集，本來要由威爾史密斯和《金牌拳手》、《黑豹》影星麥可B喬丹聯手主演，但這樣的卡司如今只怕很難再維持。

形象好的紅星最忌負面新聞，因為對觀眾心目中的崇拜之情毀滅效應難以估計，過往包括梅爾吉勃遜、梅格萊恩等，都曾在酒駕飆罵警察和婚外情後，直接從天王天后的位置跌下來，到現在都還返不回昔日地位。威爾史密斯曾是影壇最具人氣票房號召的男星之一，形象正面親民，主演動作、科幻片或愛情喜劇觀眾都喜歡，他會否因為在全球觀眾眼前掌摑克里斯洛克，而走向人氣一去不返的命運，目前還有待觀察。