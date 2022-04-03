中信兄弟3日靠著單場3發全壘打，以8比2轟垮富邦悍將，敲出生涯首支滿貫炮的許基宏賽後帶著女兒的熊玩偶受訪，直呼它是「致勝功臣」，回家後會連同全壘打球一起拿給女兒，但他笑著說：「球可能會被女兒丟給狗咬。」

許基宏熱身賽未開轟，但他並不在意，連同昨天的保留比賽，已是連2場都有長打演出，開季就有不錯的打擊手感。他表示，上了場就是擬定好攻擊策略，不會在乎結果好壞，就是把想做到的發揮出來。

這發全壘打是許基宏生涯第78轟，卻是首支滿貫炮，也讓他直呼：「好久喔！終於打了一支4分的。」敲出滿貫炮他固然開心，但其實站上打擊區時，他只會想著如何幫助球隊得分，「不會只想打全壘打，用什麼方式都好。」

賽後許基宏帶著女兒遺落在車上的熊玩偶一同受訪，還稱它是「致勝功臣」，「剛好它今天被落在車上，本想說先幫她保管，今天再帶回去給她，全壘打球也會一起送給她，但她還不懂全壘打，球可能也會被她丟給狗咬。」