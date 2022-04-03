華藝附小的小小導覽員，自己製作簡報分享。（校方提供）

華藝附小漫遊古蹟，看斑駁的的舊城牆與新生的綠意。（校方提供）

知識的學習不應只是在課本上，中華藝術學校附設雙語小學從科學、生態、藝術、文史等多面向跨域設計校外活動並融入教學，低年級在天文館暢想星空宇宙，描繪出「外星奇遇」。中年級在海生館認識生態、關切環境，製作雙語版「海洋生物圖鑑」。高年級則深入探訪高雄在地農產業建設遺跡，構思現代化行銷標語及包裝識別設計，打造農產品新生命。

華藝國小部主任羅淑芬表示，辦理校外教學可讓學生學習到不同於學校環境的實務經驗，另外學生從學校學習場域移到真實場景，放慢腳步實際觀察與體驗，對孩子的幫助更大，等於將課本平面的學習變成立體。

學生黃筱荃說「疊磚、砌磚真好玩，從體驗操作中學到很多平衡原理」，另名學生余品妘也說，多元校外教學很有趣，既能從日常生活中學英語，還能用自己的專長與興趣做好每件事。

華藝校長吳梅嵩說，華藝附小所辦的各項活動皆與課程緊密結合，校外教學也不例外，後續成果的產出及運用，比如繪本、網頁、桌遊、知識性童玩，延伸發展如小導遊、小主播等，皆可發展為自編創意教材，在部定、美語、藝術三合一的跨域課程中翻轉創新。