台中一名男子阿文（化名）透過交友軟體約砲，與一名13歲少女相約汽車旅館以1500元進行性交易，事後少女母親得知提告。阿文喊冤稱交友軟體限滿18歲才能加入，因此不知少女未滿18；台中地院法官也認為穿著便服的少女，乍看之下與時下女大生沒有明顯區別，且少女在3次偵訊時說法都不同，難以辨認真偽，認定阿文難以判斷少女是否未滿18歲，一審判決他無罪。可上訴。

根據判決書，阿文於2020年4月透過交友軟體與年僅13歲少女約砲，兩人相約於汽車旅館進行性交易，阿文付了開房費，事後並給少女1500元。結束後兩人沒有再見面，之後少女母親得知此事，向警方報警並提告。

阿文坦承與少女性交易，但交友軟體有警示需成年才可使用，因此認定少女已成年，才約定性交易。

台中地院審理時發現，少女先後供稱的汽車旅館不同，且少女說曾在交友軟體上向被告坦承自己只有13歲，但檢方訊問時少女改口說當時說是14歲，開庭時又稱是在性交易結束後才告知阿文自己15歲，法官認為其證詞實有重大瑕疵，無從遽予採信。

此外，法官認為穿著便服的少女，看起來的確與一般女大生沒有太大差別，確實讓人難以分辨眼前少女是否成年，甚至檢察官訊問「朋友都怎麼講？都說妳看起來像幾歲或怎麼樣，或者說像高中生不像國中生？」，少女回答「他們說我像18歲」，檢察官問「妳自己認為妳自己是否有超齡的外貌？，少女亦回答「有」，最終判決阿文無罪，可上訴。