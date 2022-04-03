7旬老翁獨自爬溪頭天文台，在鳳凰山區迷路走失，搜救人員在溪谷尋獲，將頭部受傷的老翁救出送醫。（南投消防局提供／陳淑芬南投傳真）

7旬翁獨爬溪頭天文台走失 受困山區2天頭部受傷被救出送醫

72歲阮姓老翁4月1日獨自到溪頭園區登山，傍晚從鳳凰山回程下山時走失迷路，南投縣消防局獲報後展開救援，以手機聯絡上他，但他不會使用手機網路回傳受困座標而失聯，搜救人員持續在附近山谷搜尋2天，今天中午在1處溪谷尋獲，阮翁意識清楚、頭部有外傷，經包紮後以人力接駁方式將他救出送醫。

南投縣消防局指出，1日晚間6時許接獲阮翁兒子報案，指稱他父親當天獨自搭車到南投溪頭自然教育園區登山健行，回程下山迷路急需救援，南投消防局第三大隊出動救援，一度透過手機聯繫上阮翁，但他不會操作手機透過網路回傳受困座標，最後因手機電源耗盡而失聯。

搜救人員依據阮翁在先前聯繫時，告知受困在水域山谷附近，徹夜在附近溪谷搜尋整夜均無所獲，連日雨勢不斷，山區道路濕滑難以行走，不但搜救困難，也為爭取掌握黃金救援時間，緊急調派彰化縣義勇消防總隊特種搜救人員、中華民國山難救助協會中區搜救委員會及神鷹搜救隊等成員共106人次加入搜救行列。

搜救人員在今天中午約11時30分左右於1處溪谷尋獲阮翁，他意識清楚、臉部有明顯擦傷，生命跡象穩定，救援人員先進行外傷包紮後，以揹負及餐服等人力接駁方式將他運送撤出，並以救護車送醫。

救援人員指出，阮翁獨自到溪頭登山到天文台，因路況不熟在鳳凰山區迷路，呼籲民眾切勿獨自登山，且要擬定登山計畫，萬一發生意外時可利用衛星電話或手機撥打「119」或「112」求救。