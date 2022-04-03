溪頭入園尖峰時段大排長龍，園區啟用自動售票機紓解人流。（溪頭自然教育園區提供／陳淑芬南投傳真）

溪頭每年入園遊客超過200萬入次，每天入園尖峰階段售票處擠滿人潮，為加速入園時間、迎接天氣穩定後的旺季人潮，園區增設入園門票自動售票機台於3日正式啟用。溪頭營林區主任彭嘉文表示，將視遊客接受度及使用率，再評估日後增用狀況。

溪頭自然教育園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山谷，三面環山佔地廣闊，種植紅檜、銀杏、扁柏等珍貴樹種及上千種草本植物，蒼鬱森林間步道遊客如織，來自各地遊覽車載來大量遊客，平日4千至5千不等；假日則在5千至6千之間，是廣受喜愛的熱門健行登山景點。

彭嘉文表示，園區設有2處售票處，每天入園尖峰約在上午9時至11時期間，第一售票區雖開放3至4個人工窗口，但遇到人潮湧無法即時消化，會出現排隊擁擠狀況，為讓遊客能快速入園，在售票大廳增設1部入園門票自動售票機台在3日正式啟用，日後將視遊客接受度及使用頻率，評估是否再增設。

彭嘉文指出，目前園區的巴西野牡丹及杜鵑花已相繼開放，花期約在4月間，緊接著5月、6月後氣候穩定，逐漸邁入旅遊旺季，直到7月起暑假期間將進入高峰期，呼籲入園遊客善加利用自動售票機台，紓解售票區人潮，縮短遊客入園時間。