台中貨車開門擊倒16歲單車少年，慘被後車輾過身亡。

去年3月27日台中市南區工學路發生一起死亡車禍，39歲賴姓貨車駕駛違規併排臨時停車，任意開車門害騎單車少年倒地後慘遭後方來車輾過身亡，賴男因當場向警方自首坦認犯行，並與少年父母達成賠償和解，台中地方法院依過失致死罪判處1年半、緩刑3年。全案得上訴。

案發當天中午11時18分許，就讀國三的陳姓少年，原本騎腳踏車沿南區工學路由東往西行，準備前往大里區父親公司找父母一起吃午餐，賴男當時將貨車違規併排臨停在路旁一家通信行外，少年經過時，必須繞道騎在外側車道上。

判決指出，賴男欲從駕駛座開門下車時，未注意禮讓行人、車輛就貿然開啟左側車門，導致少年遭撞擊後，倒向內側車道，隨即慘遭66歲李姓男子駕駛的自小客車輾過。

少年因頭、胸部挫傷，創傷性氣、血胸還，右側大腿有3公分撕裂傷，緊急送醫仍於當天中午12時20分宣告死亡。少年父親悲憤提告，李男獲不起訴處分；賴姓貨車司機則主動向到場之交通警察自首。

台中地院法官審酌賴男無前科，因一時失慮，偶罹刑章，犯後坦承犯行，且已與被害人之父、母成立調解、履行賠償，被害人父母亦同意司法給予緩刑宣告，故作如上量刑，以啟自新。