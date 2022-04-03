推特上流傳的一些照片與影片顯示，1架俄羅斯Su-35戰機(北約名：「側衛E」 Flanker-E)在哈爾科夫(Kharkiv)附近遭到地面防空系統擊落。Su-35是俄羅斯最先進的戰機，僅次匿蹤戰機Su-57。。

據烏克蘭內政部顧問安東•赫拉申科(Anton Herashchenko)的說法，這架Su-35是在哈爾科夫附近的伊久姆(Izyum)被擊落的，飛行員成功彈射，但在落地後已被俘獲。

遭擊落的俄國戰機殘骸，應為Su-35。(圖/MP Anton Gerashchenko)

Su-35是俄羅斯最先進的戰機之一，有「終極側衛」之稱，蘇霍伊公司(Sukhoi)將Su-35定位為先進航空設備的研發平台，其航電、雷達、引擎與向量噴嘴，都是最進步的，俄國將Su-35列為「4代++」或「4.5代」，號稱性能比美國F-15E、F-16C、F/A-18E都要更先進。

Su-35在外表上與Su-27、Su-30非常相似，我們僅能從該戰機是單座型，以及機鼻沒有空速管2個特徵，大膽推測它是Su-35。