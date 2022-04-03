中信兄弟3日以8比2擊敗富邦悍將，拿下新球季首勝，終結者李振昌在9局上場「關門」，卻挨霸帝士陽春炮，還面臨一、二壘有人局面，賽後總教練林威助認為，雖然球路穩定性還有加強空間，但以球速來說，整體調整沒有太大狀況。

兄弟靠著3發全壘打搶分，8局打完取得8比1領先，9局仍推出李振昌「關門」，不過他投得第2球就被富邦洋炮霸帝士扛出全壘打牆外，敲出來台首轟，又面臨一、二壘有人的局面，但他回穩後用連續3個三振化解危機。

李振昌在去年季後動刀清除右手肘骨刺，原本以為會趕不上開季，但他調整狀況佳，在熱身賽就已復出，也順利趕上新球季，今天登板速球球速約在144公里左右。

「原本今天這樣的比分是用不到李振昌的，但考量他休季後動手術需要調整，今天比分沒有那麼緊繃，剛好又在主場、有許多球迷面前讓他出賽，是很適合的時間點。」「助總」認為，今天李振昌在球路穩定性可以再調整，但以球速來說，他再調整上沒有太大狀況。