「越晚下班才是努力的員工嗎？」，有名網友在臉書貼上1張對話擷圖，有位員工因準時下班跑第一個，遭到主管關切，但他用171字回覆主管，並且表示「下班時間到不走是要守靈嗎」、他還表示「公司上班是求效益，不是演戲裝忙晚下班」、甚至認為若要比晚走，主管大可比大夜班警衛更晚走；網友大讚這位員工表示「有種，真男人」、「撿到核彈密碼」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並附上一張圖，這張對話擷圖可見，一名男子「小陳」由於每天都準時下班，又是全公司第一個離開，該公司經理認為自己都還沒下班，小陳竟準時下班跑第一個，遭到經理關切；然而，這位小陳也不是省油的燈，他用171個字洋洋灑灑的回覆經理。

一名男子因每天準時下班跑第一，竟遭經理關切，但是他也不是省油的燈，超狂回應讓網友讚爆。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

小陳在訊息內提到，公司只付他8小時薪水，下班時間到不走是要「守靈嗎」，並再說公司上班是為了「工作效益」，不是「演戲裝忙晚下班」，他也說上班遲到1分鐘公司就扣他薪水，但是晚走1分鐘，公司也沒有加薪或任何作為，他並認為經理下班時間到不走，根他沒半點關係，而且，若是經理都不下班，他不就不能下班，還提到要是「越晚走越能證明自己努力」，那經理可以比大夜班警衛更晚走，況且公司還應該割點股份給大夜班警衛。

貼文一出，網友紛紛留言狂推表示「喜歡加班的，你給他們加薪」、「很有道理」、「很多人想講的話」、「有種，真男人」、「小陳撿到火箭炮」、「火力滿點」、「撿到核彈密碼」、「神回」。