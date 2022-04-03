「台灣第一名媛」孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢婚後育有一子一女，過去孫芸芸鮮少公開一雙兒女的照片，直到大女兒廖思惟（Trinity）成年後，才終於在2020年公開她的社群頁面，女兒更勝媽媽的氣質美貌受到眾人讚賞。廖思惟也樂於分享日常及美照，她在近日曬出的黑色洋裝中浮現俏麗事業線，白色洋裝則更短到「下衣失蹤」，將她一雙纖細的逆天美腿完整展現，讓女性密友看了直呼：「姊買褲子給妳啦！」。

廖思惟不吝展現她青春無敵的好身材，1週前她分享了一套俏麗黑色洋裝，不僅將她雪白的膚色完美襯托，胸前露出的鎖骨及事業線更是吸睛，顯然她對當天穿搭相當滿意，所戴的大圓耳環及拎的小黑提包也顯貴氣，堪稱是一枚青春無敵版本的小名媛，網友直刷無數排眼冒愛心大讚：「好性感又美麗！」

廖思惟這兩天則切換風格分享白色洋裝，並用她的長髮掩去胸前春光，看似清純穿搭卻有無比短的裙擺，明明是一件式洋裝卻有強烈的「下衣失蹤」感，令人擔心穿這樣是否容易走光，只見她似乎身處在一座水晶能量公園裡，除了跟超大顆乳白色水晶合影外，也以愛心石及高聳的竹林為背景拍美照，更顯出她逆天美腿的纖細修長，從有一張側身全腿照來看似真沒有搭配短褲。

一位廖姓女親友不知是否她堂姊，說：「你是不是沒錢買褲子 姊買給你」，廖思惟回應：「哈哈我謝謝妳喔，我有穿短褲但長度很謎所以看不見」，真相大白，其實她是有穿褲子的。網友們讚：「這個腿也太細了吧」、「氣質女神」、「你的媽媽是我女神，超會穿搭，叫她教你」、「好想腿跟你一樣細」、「身材好好」、「最近流行褲子卡在屁股縫嗎(笑)」、「姐姐 太短了啦～」，2天破6千多人點讚。

廖思惟目前在澳洲就讀大學，季節與台灣相反，炎熱的夏季才剛過，因此她所公開的火辣穿搭照，都合時到讓網友眼睛一亮。現年21歲的廖思惟含著金湯匙出生，但父母倆很重視孩子的隱私權，直到廖思惟成年後才允許現身鎂光燈下，並積極經營社群平台當個網紅，某次有個網友留言嫌棄她的髮色顯老，廖思惟非但不生氣，還貼了個笑哭的表情，回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」EQ跟顏值一樣高。