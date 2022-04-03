許多人發現尿尿時會有泡泡，擔心是蛋白尿，馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師李致樵透露尿尿有泡泡的8大可能原因，並表示其實尿尿有泡泡大部分是正常的，不過如果泡沫超過 1分鐘以上未散，要趕快就醫檢查，恐怕是腎臟出問題！

《泌尿科診療室 李致樵醫師》粉專指出，尿尿的泡泡正常會在10-12秒內慢慢散開消失，若好幾十秒都沒散開，就要注意是不是泌尿系統或是腎臟有問題，尤其泡沫超過 1分鐘以上未散，應到泌尿科或腎臟科驗尿檢查，是否尿液裡面的尿蛋白過量或糖份過量。

如果尿尿的泡沫超過 1分鐘以上未散，恐是泌尿系統或是腎臟有問題。(示意圖/達志影像)

除了正常的物理性衝擊造成的泡泡以外，李致樵表示，有下列8大常見原因，可能造成尿尿有異常的泡沫產生：

1、劇烈運動或久站

2、攝取過多蛋白質

3、懷孕

4、攝護腺肥大

5、膀胱或尿道發炎

6、尿液中物質過多

7、水分攝取太少

8、腎功能受損

李致樵強調，大部分尿尿有泡沫的原因，都是因各種良性原因造成暫時性少量蛋白尿，不需要特別擔心，但若泡沫1分鐘以上未散去，則建議盡快就醫檢查。