54歲港星王喜以作品《烈火雄心》、《囧探查過界》被人所知，去年移居英國倫敦的他，今（3日）搭機抵台做PCR檢測時，竟然被戳到流血，口罩滿是鮮血的畫面令人觸目心驚，且他還被告知「PCR陽性」。

王喜今（3日）在IG發文表示：「臺灣入境做PCR被捅傷，兇手已逃離現場，留下來的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院。」晚間8點再還原當時的事發經過，他說「兇手」是個身高150公分的女性醫護人員，右手拿棉花棒捅他右鼻孔，另一手則將他的後腦往前推，「我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不令我痛楚，我相信妳，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往前，造成我右鼻孔流血。」

未料，這名女醫護人員非但沒有做出處置，還火速離開現場，其他人員也不清楚她的名字，王喜心生不滿，在IG公開呼籲：「這位捅傷我的女性，立即向我自首。」

除了被捅傷鼻子導致出血，晚間7點55分時，王喜還自爆被通知PCR結果是陽性；面對中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥回應「有人員關心並協助止血、更換口罩，但遭王喜拒絕」一事，王喜隔空解釋：「因為這位來關心，協助止血的人，她遞給我一段約三米長，捲成一束的廁紙，說用來止血。常識告訴我 — 拒絕。」

王喜1990年出道至今累積無數影視、音樂、廣播等作品，其中代表作《烈火雄心》系列的演出深入民心，多次被消防局邀請擔任形象大使出席相關活動，因此王喜被稱為「流著消防員血的演員」。

港星王喜2005年來台為新戲《難得糊塗》宣傳造勢。（圖／中時資料照）

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