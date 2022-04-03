烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，首都基輔市郊布哈鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。各國紛紛譴責這一暴行，歐盟表示將對俄羅斯祭出新制裁。烏克蘭南部敖德薩港附近今天遭遇飛彈攻擊，俄方自稱摧毀烏克蘭軍方使用的一處煉油廠。俄稱和平談判進展不足 俄烏總統還不能會面協商。

●俄軍占領月餘撤離 布查民眾淚見老友陳屍家前

俄羅斯軍隊進攻烏克蘭首都基輔（Kyiv）失敗撤至東南方迄今3天，鄉村城市布查（Bucha）街道上依舊看得到一具具平民的遺體。

路透社報導，寒涼陰冷的空氣中，還聞得到炸藥味參雜著死亡的惡臭。

僅透露自己名叫瓦西里（Vasily）的66歲民眾看著倒臥在他屋外街道的10多具平民遺體，哀痛萬分，臉色十分難看。

多位居民表示，死者都是過去1個月俄羅斯軍隊占領期間被俄軍殺害的。

在瓦西里的左方，一名男子倒臥草坪邊緣，臉龐消瘦、雙眼凹陷，一旁還有他的腳踏車；前門幾公尺處，另一人倒在路中間。瓦西里說，這是他兒子的教父，是他認識一輩子的老友。

在基輔市郊布查（Bucha），仍待安葬的死者身上穿的不是軍服，他們是騎著單車，手抓著雜貨袋子的百姓。有些明顯斷氣多日，也可能多達數週。

瓦西里說：「我們在地窖躲了兩星期，沒有食物，沒有燈光，也沒有暖氣。」他說：「我們靠蠟燭燒水，穿著毛靴睡覺。」

市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示當地有超過300名居民喪生。

法新社報導，暴力遺留的慘況隨處可見，一輛銀色轎車車身滿是彈孔，另一輛有部分遭擠壓變形，還有一輛廂型車遭火焚燒，旁邊還躺著多具遺體。

市長表示，這些都是俄羅斯占領的結果。

由於烏克蘭軍隊今天才安定布查，開始首批的援助配送，因此還要再等一下才能安葬死者。

烏克蘭士兵在一輛綠色軍用卡車的後方忙著分送食物和醫藥給生還者，無暇顧及100公尺外用被單蓋著的遺體。

監督援助任務的烏克蘭志願地區防衛小組高階成員貝林烏柯夫（Yuriy Biriukov）表示，布查居民「還是很害怕，也還驚魂未定」。

「一般民眾很難想像他們這一個月的經歷，砲火隆隆下，沒水沒糧，又沒有任何外出的機會。」

●烏克蘭副總理：俄軍綁架11名村鎮長 1人遇害

烏克蘭副總理韋列舒克今天表示，已有11名烏克蘭社區領袖遭到俄羅斯軍隊綁架，其中一人已經遇害。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體Telegram發布影音表示：「到今天為止，基輔、刻松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和頓內茨（Donetsk）地區有11名社區領袖被擄走。」

「我們正通知紅十字國際委員會（ICRC）、聯合國及所有可能的組織，就像其他平民失蹤一樣。」

韋列舒克促請「每一個人都要盡其所能讓他們回來。」

韋列舒克宣布，基輔西部莫蒂金村（Motyjin）村長蘇肯科（Olga Sukhenko）及丈夫遭俄羅斯士兵「擄走並殺害」。

檢察官在3月26日宣布他們遭到綁架。

聯合國難民署（UNHCR）今天說，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，在短短5週多的時間，已有417萬6401名烏克蘭人逃到國外，今天比昨天增加3萬8559人。

●俄稱和平談判進展不足 俄烏總統還不能會面協商

烏克蘭談判代表2日稱，按目前進展，烏、俄總統有望直接協商。不過俄羅斯代表今天指談判情況仍不足以讓兩國領導人會面協商，並表示4日將繼續透過視訊會議談判。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）在Telegram表示：「協議草案尚未準備好提交給最高層開會討論。我一再重申：俄羅斯對於克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbass）的立場仍維持不變。」

自2月24日俄羅斯發動入侵以來，俄烏多次舉行談判，但一直未取得突破，雙方在領土問題上仍存在很大歧見。

梅丁思基說，烏克蘭面對和平談判已開始展現更務實的態度。他說，烏國已同意保持中立，不擁有核子武器，不加入軍事集團，並拒絕讓其他國家設置軍事基地。

但在克里米亞和烏東兩個叛亂地區的問題上，梅丁思基表示並未取得任何進展。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）2日告訴烏克蘭電視台，雙方協議草案已推進到足以讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）直接磋商。梅丁思基稱，他沒那麼樂觀。

梅丁思基說：「很不幸，我不像阿拉哈米亞那麼樂觀。另外，即使對於確認那些已在政治層面達成協議的草案文本上，烏克蘭外交和軍事專家也遠遠落後。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導，克里姆林宮宣稱俄國將實現其在烏克蘭「特別軍事行動」的所有目標，並希望莫斯科和基輔最終能簽署和平協議。

●俄飛彈毀烏克蘭煉油廠 馬立波持續嘗試撤離平民

烏克蘭南部的敖德薩港附近今天遭遇飛彈攻擊，俄羅斯方面自稱摧毀烏克蘭軍方使用的一處煉油廠。與此同時，慘遭戰火摧殘的馬立波市將繼續嘗試讓民眾撤離。

路透社報導，敖德薩（Odesa）市議會表示有「關鍵基礎設施」被飛彈擊中，所幸未傳傷亡。俄羅斯國防部則說，俄軍空襲行動摧毀敖德薩附近一處煉油廠和3座燃料儲存設施，並稱這些設施供應燃料給尼古拉耶夫市（Mykolaiv）附近的烏克蘭軍隊。

位於黑海沿岸的敖德薩是烏克蘭海軍主要基地。俄軍試圖建立一條陸地走廊，通往摩爾多瓦共和國說俄語並有俄軍駐紮的分離獨立區外聶斯特（Transdniestria），為此鎖定敖德薩。

烏克蘭南部作戰司令部官員納札羅夫（Vladyslav Nazarov）在Telegram寫道：「城內一些區域看得到煙。所有相關系統和構造都在運作中…未傳出人員傷亡。」

中部波塔瓦州（Poltava Oblast）州長盧寧（Dmitry Lunin）表示，位於敖德薩東北方350公里的克勒曼楚克（Kremenchug）煉油廠昨天另遭火箭摧毀。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）今天也說，黑海港市尼古拉耶夫被數枚俄國火箭擊中。

至於同樣位於烏克蘭南部海岸的馬立波（Mariupol）及其附近的伯德揚斯克（Berdyansk），相關單位在紅十字會協助下，預計會持續安排巴士車隊進行疏散。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在線上影片中說：「有7輛巴士將試圖在紅十字國際委員會（ICRC）陪伴下靠近馬立波。」

●波蘭盼美軍增加駐歐人數 對國內部署核武態度開放

波蘭呼籲各界加強對抗侵略烏克蘭的莫斯科當局，執政黨「法律正義黨」（PiS）黨主席卡臣斯基表示，波蘭會樂見駐歐洲美軍人數增加50%，也會對國內部署核武持「開放」態度。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令發起「特別軍事行動」以使烏克蘭非軍事化，實質上對鄰國發動侵略，引發北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的安全疑慮。

為因應俄國行徑，北約已加強在東翼的武力部署，上月宣布在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克增加4個多國戰鬥群。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）今天刊出卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）的訪問，他表示：「如果美國人基於俄國行為日益挑釁，把駐歐人數從現行的10萬軍人提高至15萬人，波蘭會很高興。」

卡臣斯基說：「其中7萬5000名軍人應駐守在東翼，亦即與俄羅斯接壤國家；波羅的海國家與波蘭應有5萬駐軍。」

法律正義黨網站也公布了這次訪問。

卡臣斯基還提到，波蘭會持「開放」態度看待在境內部署核武事宜，不過此事目前還不在考量範圍內。

路透社指出，俄軍入侵烏克蘭之前，約有8萬美軍駐在歐洲。

●立陶宛停用俄羅斯天然氣 歐洲第一國

立陶宛能源部今天表示，立陶宛不會再進口俄羅斯天然氣來滿足國內需求，成為歐洲第一個不仰賴俄國供氣的國家。

路透社報導，立陶宛能源部透過聲明表示，立陶宛國內用的所有天然氣，都將透過克萊佩德港（Klaipeda）的液化天然氣（LNG）接收站來進口。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天另推文稱，「立陶宛自本月起不會再有俄國天然氣」，將斷絕「與侵略者的能源聯繫」。

他寫道：「如果我們能做到，歐洲其他地方也做得到。」

立陶宛之前就宣布，不會允許進口俄國液化天然氣。

能源部也指出，俄國最近要求買天然氣要用盧布付款，不靠俄國供氣意味著立陶宛不受俄國要求約束。

克萊佩德港的獨立（Independence）液化天然氣接收站於2014年啟用，目的就是為了終結俄國壟斷供氣的局面，時任總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）形容該情況對國家構成「生存威脅」。

不過，立陶宛並未停止轉運俄國天然氣至俄國的加里寧格勒（Kaliningrad）飛地。加里寧格勒與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

●目擊者：俄侵烏前線邊城貝爾哥羅德市聞爆炸巨響

兩名目擊者告訴路透社，靠近烏克蘭國界的俄羅斯貝爾哥羅德市（Belgorod）今天聽見兩聲爆炸巨響。俄國當局幾天前曾指控烏克蘭軍隊空襲當地一處燃料庫。

目前還不清楚今日爆炸的成因，一名家在貝爾哥羅德市的目擊者說，聲響之大讓她家窗戶震動不已。

貝爾哥羅德周邊區域官員說，托馬羅夫卡村（Tomarovka）今天發生爆炸，但無人受傷，也沒有財產損失。

貝爾哥羅德市郊雅科夫列沃區（Yakovlevsky）的首長麥維德夫（Oleg Medvedev）則在傳訊應用程式Telegram寫道：「有砰的一聲巨響，殘骸掉到地面。」

但他沒說明是什麼殘骸或爆炸原因，目前還不清楚麥維德夫形容的爆炸，是不是目擊者聽到的其中一場。

貝爾哥羅德市距離烏克蘭約35公里，俄國國防部日前宣稱，有兩架烏克蘭直升機1日晨間以極低高度進入俄國，空襲市內一處燃料庫。

這是俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，莫斯科首度指控烏克蘭在俄國領土發動空襲。貝爾哥羅德市是俄羅斯在這場戰事的主要後勤中心之一。

克里姆林宮稱這起事件可能破壞兩國和談，烏克蘭維安高層否認須為此負責。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說：「基於某些理由，他們說這是我們做的，但根據我們掌握到的資訊，這與事實不符。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，數名知名烏克蘭評論員聲稱，那次攻擊可能是「虛假事件」，目的是讓俄羅斯的動員合理化，或是想要破壞談判。