近年來汽車晶片短缺現象一直陰魂不散，價格持續飆漲，最近有些晶片漲幅已高達140倍。短缺的晶片不僅嚴重制約汽車業產能，使得許多汽車廠被迫延期交貨，或是為新車減少配置及功能，甚至有的新車賣出一年後才能補裝晶片，讓新車買家直呼荒唐。

據陸媒《央視網》報導，今年初，上海黃浦區的賽格電子市場，一款由意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心晶片L9369，原價僅為20元（人民幣，下同）左右，現在已暴漲百倍以上，有的還被炒至2800元，漲幅達140倍。

許多大型汽車廠因為缺晶片，不能保證為新車提供完整配置，被迫先減少配置交貨，一年後再為客戶補裝晶片。（圖／央視截圖）

《央視網》財經頻道指出，據公開資料顯示，一台傳統燃油車對晶片的需求量約為300個，智慧型高級配置的傳統燃油車，大約需要500到700多個晶片，高端智慧電動車需要的晶片數量則可能高達2000個以上。業界估計，到2030年汽車晶片占整車成本的比重將從以前的4%提升至20%。

晶片短缺難題讓汽車廠無法交貨則是最迫切的難題，美國福特汽車工廠外的停車場上，成百上千輛新車被迫閒置於此，就是因缺乏晶片而無法交貨。為瞭解決這個問題，同時讓客戶能早日用車，福特已宣佈將銷售缺少部分非安全關鍵功能晶片的「半成品」車輛，並承諾一年後再將晶片補發給經銷商，由其幫助在客戶汽車上安裝。

美國福特汽車工廠外的停車場上，成百上千輛新車被迫閒置，就是因缺乏晶片而無法交貨。（圖／央視截圖）

報導說，戴姆勒、大眾商用車、特斯拉都曾公開表示因為缺晶片，不能保證為新車提供完整配置。寶馬取消了多款車型的中央信息顯示屏的觸摸功能；通用汽車則會暫時放棄座椅加熱功能。

據統計，由於晶片短缺，上周全球被迫減產汽車的數量約96300輛，其中超過80%減產來自歐洲市場，北美市場減產約14200輛汽車。截至目前，2022年全球已累計減產約125萬輛汽車。

央視報導說 ，上海黃浦區的賽格電子市場，一款由意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心晶片L9369，價格由20元人民幣暴漲至2800元。（圖／央視截圖）

報導表示，大陸的汽車廠的問題也非常嚴重，車企老總們也幾乎到了「求晶片若渴」的地步。前幾天，集度汽車CEO夏一平表示每天都在大陸甚至全球範圍內搜刮晶片。博世中國總裁陳玉東也曾在社交媒體上發佈了一張照片，他和長城、吉利的高管一起坐在辦公室門口，展示求晶片之決心。同樣焦慮的還有小鵬汽車，蔚來汽車首席執行官李斌表示，晶片是非常大的挑戰，公司會用替代料的方式或者去現貨市場購買一些晶片。

業界人士分析稱，晶片短缺有多重原因，例如3月中旬日本本州東岸近海接連發生地震，導致多家晶片工廠停產，令本就短缺的汽車晶片雪上加霜。此外，俄烏戰爭的局勢也加劇了晶片生產的不確定性，其中部份是因為烏克蘭的氖氣供應約占全球近70%，而氖氣是晶片生產過程中需要的重要材料。

據外媒報導，3月29日歐洲晶片製造商意法半導體宣佈將在今年第2季度上調其所有產品線的價格。全球汽車晶片龍頭瑞薩電子則在今年一月份上調了晶片價格。

近期三星、英特爾與台積電都宣佈千億美元級的產能擴建計劃，歐盟委員會正式公佈了《歐洲晶片法案》，預計將投入超過450億歐元，用以提升歐洲在全球晶片製造市場的份額。美國汽車公司也擴大與韓國晶片廠合作，大陸車企也正在積極佈局自己的晶片供應鏈。