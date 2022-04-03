網路世界把加了「#」的用詞，視為引人關注的焦點。現在，國際間流行「#CryptoAsia」( #加密亞洲），認為亞洲才是最愛炒作加密貨幣的市場，監管法規也是最難以捉摸的地方，經常無視於國際間的共識法規，混亂的現象有擴大跡象，引發部份金融機構對虛擬資產的退縮。

加密調研機構Chainalysis報告顯示，2020年6月至2021年6月期間，亞洲市場佔全球加密貨幣活動的43％，交易額達2,960億美元，而Chainalysis研發的加密資產《2021年全球採用指數》中，亞洲國家的越南、巴基斯坦和印度，排名全球前三名。

以印度為例，加密採用率和採用率已從2019年的7％增加到2021年的18％。而從Chainalysis報告也可以看出，東亞地區加密貨幣的交易品項分析，台灣、香港、中國市場「長的最像」，交易量占比最大的三大加密貨，排序上同樣是以太幣、穩定幣、比特幣。

金融網媒FinAsia也統計，2021年1月1日到2022年3月2日期間，在亞洲與加密相關的熱門話題標籤，包括#nft、#bitcoin、#nfts、#crypto、#bsc、#nftgiveaway、#btc、#eth、#nftcommunity和#airdrop，每個熱門字都代表了一個炒幣的小空間，諸多實際數據均表明，亞洲的炒幣瘋是真實的。

包括現在的NFT炒作，加密資產在亞洲不同市場面臨不同的管理作法，日本由31家當地加密交易所組成的自我監管機構「日本虛擬和加密資產交易所協會」（JVCEA）負責；中國大陸則是把加密貨幣所有相關的業者全部趕出中國市場；台灣則由金管會頒佈「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，是新台幣計價之虛擬通貨商落實KYC的準則，認定NFT是數位藝術商品，實際管理行業的「虛擬通貨平台及交易業務事業」行號代碼，經濟部商業司到現在都不敢通過。

國際組織和美國監管單位對於加密資產的監管，3月底由經濟合作暨發展組織OECD、美國財政部最新宣布，透過金融機構帳戶，要把加密資產的投資活動連結海外帳戶稅收遵從法，即俗稱的肥咖（FATCA）條款，規範共同申報準則（CRS）課稅，且進一步依據資訊交換及申報框架（CARF）搭建跨國防線，有意同時視為「需申報的金融資產」，交易課稅更不能跑不掉！

業者指出，交易課稅是國際間對加密資產最明確的監管，台灣亦有貨物稅等規範，但是太多炒幣者「人在台灣，交易在元宇宙」，大多數亞洲炒家也是如此，亞洲監管機構在採用國際規範準則又動作太慢，實在不懂怎麼管的了？！

過去一直在領頭衝刺加密市場的新加坡，官方現在先從「管的了」的金融機構下手。新加坡金融監管局MAS就擔憂投機炒作太囂張，原本已拿到特殊執照的星展銀行也跟進宣布，零售加密貨幣產品的推出暫緩。