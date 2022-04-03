錢珊綾日前剛過50歲生日。（萬鴻提供）

藝人錢珊綾主持過上千場活動、培訓過無數展場主持、show girl、購物台廠代，是展場業界知名的教母級推手。她30歲開公司、置產買房，40歲到大陸擴創展場，50歲創立個人品牌Teacher30，每10年生日錢珊綾都會為自己預備特殊的生日禮物，作為慶賀這值得紀念的日子，「今年，NO.30 香水系列保品的上市，就是我給自己50大壽的賀禮。」

從展場教母到30老師，錢珊綾不斷創造自我身價的漲停板，她說：「 我從來都不想當女強人，但我也從來不向男人開口要生活費，女人只要有養活自己的本事，就可以活得有底氣！」

上個月喜逢知天命壽辰，被學生稱為30老師的她，以自創的品牌當作送給自己的壽禮，首先推出香水身體乳液試水溫，沒想到首批商品才剛推出不久，就已接近完售佳績，這讓她深獲激勵。她說：「這讓我領悟一個很重要的轉念，從今往後我要將事業重心，從投資別人改為經營自己，讓做自己不再只是口號，而是紮紮實實的改變我的思維跟生活。」

錢珊綾表示：「我算過從30歲創業到現在，我所經手的業務總額超過數十億元，但除了擁有一間還在背房貸的房子，實質上我沒有任何資產。直到碰到疫情來襲，公司面臨業務停擺周轉困難的處境，我在朋友的牽引下，進入直播帶貨門檻，隨著30老師名氣在網路上擴散，我才驚覺經營公司、栽培有才華的人是沒錯，但效益卻沒有經營自己來的實際，做自己、投資自己是最不捨本的經營方式。」

她表示，以身體乳液踏出成功的第一步、建立品牌信心後，之後還會有許多保養品陸續問市，期許能讓每一個人都在她的品牌找到屬於自己味道的保養品。