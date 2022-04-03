今天（3日）過26歲生日的體操「鞍馬王子」李智凱宣布好消息！去年底才將交往6年的學姊娶回家，今天李智凱在臉書曬出超音波照，宣布老婆送他的生日大禮就是兩人有愛的結晶了！

李智凱今晚在臉書曬出與老婆頭靠頭、肩靠肩的甜蜜合照，兩人手上還拿著一張超音波照，公開宣布即將當爸媽的好消息。李智凱發文表示：「今年生日收到許多人的祝福與驚喜和禮物，最大的禮物，當然就是親愛的老婆送我的。身份再一次的轉變，肩上責任越來越重大，時時刻刻提醒自己，老婆、小孩、家人等著我回家」。還搞笑表示「新角色與大家初次見面，還請大家多多指教」。

李智凱這兩年可說是喜事連連，去年在東京奧運「完美落地」拿下鞍馬銀牌，這是中華奧運在體操項目有史以來的第一面獎牌；去年底宣佈與交往6年的學姊結婚，兩人浪漫步入禮堂；3月初李智凱登上鞍馬世界第1王座，相隔僅1個月，李智凱又在自己生日當天宣布當爸好消息，實在是喜事連連。