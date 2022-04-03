經濟上稍有餘裕的人，能為路邊遇到的窮苦人多做些什麼呢？百萬YouTuber愛莉莎莎過去發生過「肝膽排石法」等爭議事件，為此她曾去改運並花時間自省，也開始懂得感恩惜福；日前她碰到一位駝背賣花老爺爺，買了一盆長壽花，但覺得騎腳踏車不方便就沒多買，之後想起老人的親切微笑邊騎車邊爆哭，反省自己可以做得更多。有「越南林志玲」之稱的海倫清桃則分享她給了街友600元，竟被對方稱是「再生父母」。兩人的善心義舉都引發網友刷讚。

愛莉莎莎日前在臉書分享買花記：「今天騎ubike回家路上經過sogo ，看到一個駝背很嚴重的老爺爺在賣花，我家剛好也需要一盆花，就停下來買了一盆120元的長壽花。老爺爺很可愛，他都笑咪咪的跟我介紹說：『要不要買水蜜桃的顏色 這是我早上特地選的喔！』但是我說『沒關係 謝謝』然後我有點猶豫要不要再跟他買多一點，但因為要騎ubike回家所以只買一盆就走了」。

愛莉莎莎後悔了：「可是越騎越快到家，我開始越來越後悔，剛剛為什麼沒有多跟他買那盆水蜜桃色的？還有另外一個紫色的大花 也才120；為什麼我沒有問他這個花叫什麼名字？為什麼我要因為綠燈就打斷他說話？然後我腦中一直浮現，他駝背到連找我錢時都站不穩，要怎麼每天坐299公車去賣花？想到這裡我完全忍不住邊騎腳踏車邊大哭。我真的很痛恨自己，為什麼…沒有用足夠的溫暖去回報老爺爺的熱情…」。

她對此自省：「我真的很想騎回去，但是感覺我騎到那邊他可能也回家了。以後看到他，看過一次他的笑容就懂我現在的感覺了，可愛到很心痛印象很深刻。我也要從這件事情學習到，每天都可以選擇，過的再善良一點 溫暖一點」；網友回應：「賣花爺爺每天都會在那間sogo附近，上班都會看到他」、「爺爺超客氣，我會跟他買文心蘭，然後他都要送我玉蘭花」、「這是一篇很有溫度的文章唷⋯⋯跟老爺爺買花還是一個很棒的善舉」，迴響熱烈破1.2萬讚。

海倫清桃也同日分享了她的遭遇，因為她經常使用200元面額鈔票，曾經遇到買78元麵包找她22元(以為給100元)，及110元珍奶被找390元(以為給500元)；她說：「昨天桃子給了一位街友三張200元，他說『謝謝、再生父母、再生父母、謝謝』～總計桃子五張200元的際遇是，兩位店員分別以爲拿到100和500的面額，及街友是否看成是1000才會說出『再生父母』這個詞呢？」

不少網友回應：「200真的很少見啊」、「200真的有夠難用」、「200元有的店家會拒收，收到以後也不會再找出去，因為有的客人也不想收到」；她慣常以低胸洋裝打扮露出深邃事業線，因此也不少網友刷愛心說：「人美心更美」，紛紛讚她不只胸大還心善的慷慨解囊義舉。