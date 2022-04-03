房價飆漲，買房大不易，美女主播劉芯彤分享自身經驗表示，日前跟房仲去看一間開價1980萬元的房子，不料到了現場，屋主竟一口氣喊漲300萬，她一聽嚇傻，並氣到轉頭就走，直呼是土匪嗎？

知名作家「黃大米」在臉書轉述不具名粉絲留言指出，有人跟著房仲去看房，人都已經到社區門口，結果屋主卻怎麼也不給看屋，因為覺得自己開價1980萬元太便宜了，要調漲到2280萬元，她聽了立刻轉頭就走，質疑「就地喊價是土匪嗎」。

美女主播劉芯彤分享自身的看房經驗。(圖/截自劉芯彤臉書)

雖說是不具名粉絲留言，不過黃大米卻在文末標記指出「#我絕對不會說這是主播劉芯彤發生的事情」，結果反而欲蓋彌彰，讓一堆人笑翻，貼文一出瞬間吸引超過1500人按讚，還有不少網友在底下分享自己的類似經驗。

網友紛紛留言回應「曾經看過大安區華廈36年，原本開3400（坪數30）一下可看房，一下又臨時說不行，過幾天房仲說屋主嫌開價太少要改賣4200（萬元）」、「我是有一次看完下樓，房仲說屋主加價200」、「我們約1200萬簽約，簽約當日，醫生屋主透過仲介說，前面要開肯德基，所以要1380萬」。