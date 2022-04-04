李怡芸／台北報導

台灣收藏界名人，「清翫雅集」創辦人徐政夫，4月1日因肝癌病逝於台北醫學大學附設醫院，享年78歲。

徐政夫之女徐翠蘋在臉書公告了父親辭世的消息，她指出：「事情發生的有些快，因此我們還需要一些時間準備。」並表示由於疫情關係，雲遊四海的徐政夫，過去兩年安居在故鄉台北，除了有親人長伴也和許多年輕時的老友及學生重聚。「父親晚年雖罹肝癌，但幸未造成太多不適，一如以往的享受人生，最後在醫院於睡夢中平靜離開。我們會在他晚年的台北居所設置靈堂，其他安排等一切就緒再通知大家。再次感謝大家對父親的關愛，相信他在天之靈都已收到，然後他會說：讓我們一起唱歌吧！」

徐政夫曾在大學任教，教的是心理學和美學，後應邀曾任寒舍總經理，中華民國畫廊協會理事長，中國文物協會顧問、中國古玩商會顧問等職，1993年創辦觀想藝術中心並擔任董事長。在上世紀90年代收藏市場的爆發期，徐政夫將台灣藏家團結在一起，互相學習形成一股力量，進而因應魚龍混雜的真偽藏古玩，因此被譽為台灣的古董教父。

徐政夫曾在業界締造多個神話，包括用明碼標價的方式賣古董，在當時開業內先河，且「寒舍」曾在佳士得、蘇富比的拍賣會上以高價拍下圓明園生肖銅頭等國寶，此舉不但提升了國際拍賣市場上中國藝術品的價值，還對國寶回流產生正向激勵。

徐政夫的個人收藏廣泛，包括中國佛像、唐卡、唐三彩、近現代書畫和當代藝術等，尤其對佛像和立體雕塑情有獨鍾。1993年創立觀想藝術中心，徐政夫曾表示：「當你欣賞一件作品或手中把玩古董文物時，必定會因為瞬間的視覺而將影像留在心裡，然後，一份想像心裡發酵。一開始，這影像不會很清楚，必須加以想像，你就會越想越清楚。」

徐政夫長年研究、收藏中國佛像，曾打趣「最傻的人收藏石頭，我願意承認我就是那個最傻的人」而他收藏佛像的初心之一是讓流落異國的佛像回家，初估他的藏品達上萬件，並一直希望將藏品與大家分享，希望能創建一所博物館，但這個心願最終未能實現。