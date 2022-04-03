北海岸金山死亡車禍 咖啡車老闆遭撞噴飛30公尺亡 23:442022/04/03 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山死亡車禍 咖啡車老闆遭撞身亡。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北金山晚間驚傳死亡車禍，63歲趙姓行動咖啡車老闆正要過馬路時，遭25歲陳姓男子駕駛的自小客車撞飛30公尺，送醫搶救，仍告不治。陳男酒測值為0，詳細事發經過待警方進一步釐清。 警方調查，事發地點位於台二線39公里處金山往石門方向，陳男車子就撞上正要過馬路的趙男，目擊民眾雖然立即報案，不過趙男送醫後仍宣告不治。 詐團車手拒捕朝警方開槍 勇警小腿中彈仍奮勇逮人 金鼎獎作家陳柔縉遭外送員撞死 騎士判刑徒刑6月 #老闆 #30公尺 #過馬路 #陳男 #趙男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男強拉前女友上車載走 涉妨害自由送辦 20:452022/04/01 社會 老闆挪公款搞外遇 倒楣小三要賠公司千萬 04:102022/04/02 社會新聞 租400萬保時捷轉租套現170萬 男子侵占罪判刑5月 12:132022/04/02 社會 外送員取餐被老闆塞50元 背後原因曝光同行氣炸 17:352022/04/01 生活 乘員100％接種疫苗 紅寶石公主號返舊金山傳疫情 09:132022/03/29 國際 Waymo無人車開進舊金山 免費接送員工上下班 21:522022/03/31 財經 男子開貨車滑落邊坡 山地義警救援脫困 15:542022/03/29 社會 狠男掐死女友、悶死2幼子 二審判死 04:102022/03/31 社會新聞 Waymo無人車 開進舊金山接送員工 04:102022/04/01 全球財經 制服酒店服務生趁酒客嗨玩 A走3萬8下場慘了 09:362022/03/31 社會 富二代老闆享受當皇帝！血汗加班制曝光 員工急落跑 10:432022/03/31 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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