新北金山晚間驚傳死亡車禍，63歲趙姓行動咖啡車老闆正要過馬路時，遭25歲陳姓男子駕駛的自小客車撞飛30公尺，送醫搶救，仍告不治。陳男酒測值為0，詳細事發經過待警方進一步釐清。

警方調查，事發地點位於台二線39公里處金山往石門方向，陳男車子就撞上正要過馬路的趙男，目擊民眾雖然立即報案，不過趙男送醫後仍宣告不治。

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