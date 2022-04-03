一名女子在網路砲轟前男友是是渣男，稱他「快30了連棟房子都沒有是有多敗類？」，更說交往時幾乎都AA（互相平分），也沒要求要他買名牌包，「結果存款沒100萬這像話嗎？」。一番慷慨激昂的「檢討文」讓不少網友看傻，直言：「沒有公主命 但有公主病」、「公主就乖乖在家，不要出來害人」。

「跟渣男分手了」，一名女子在爆料公社App匿名公社發文，表示與交往5年、論及婚嫁的男友分手了，稱自己要的不多「只要求要一間房子很難嗎？我爸媽辛辛苦苦把我養大然後嫁給你，要一間房子不過份吧？」。

還怒罵「都快30了連棟房子都沒有是有多敗類？交往時我也幾乎都AA，也沒要求要他買名牌包給我，結果存款沒100萬這像話嗎？」。此外原PO提到自己不想生小孩：「小孩不但吵而且也很花錢，我就想保有生活品質難道不對？而且現在也沒人願意跟公婆同住了吧，所以買棟房子過份了？」。

最後更怒氣沖沖表示：「如果沒打算把另一半當公主就別追求人家，我是我爸媽的公主，沒必要嫁給你當傭人，浪費我5年的青春」。

女子言論讓不少網友看傻，紛紛留言：「沒有公主命 但有公主病」、「公主就乖乖在家，不要出來害人」、「都沒有不對，不對的是妳有公主病，人家沒娶你是他上輩子燒好香，娶了你會衰一輩子」、「父母是國王的才叫公主，這個只是單純有病」、「沒有什麼誰對誰錯，三觀不一樣就不適合 各自安好就好」、「保育類，在家好好孝順父母」。