足球金童貝克漢（David Beckham）的兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）去年無預警宣布訂婚，大批粉絲心碎滿地，不過外界也相當好奇，究竟是何方神聖能讓布魯克林拜倒在她的石榴裙下。她是曾演出《變形金剛》的性感女星妮可拉佩茲女主角（Nicola Peltz），近期兩人正忙於籌備世紀婚禮，據悉億萬「白富美」妮可拉佩茲可是大有來頭，身價遠遠超過貝克漢一家3倍多。

綜合外媒報導，貝克漢家族大兒子布魯克林作為才華洋溢的星二代，攝影、下廚、滑板樣樣都難不倒他，歷經豐富的情史，換愛速度令人佩服得五體投地，前前後後情纏「超殺女」克蘿伊（Chloe Moretz）、超模蕾西（Lexi Wood）及哈娜（Hana Cross）等等。最終，於去年無預警宣布情定曾演出《變形金剛4:絕跡重生》的億萬千金妮可拉佩茲。

報導指出，即使婚禮日期尚未敲定，這場修成正果的「姊弟戀」可是先簽了婚前協議，當時兩人在家長的陪同下簽字。據悉他們都覺得自己的父母把婚姻當成一場商業交易，或者考慮到未來離婚的可能，防止日後分家產的糾紛。

現年27歲的妮可拉佩茲出生於美國，與未婚夫一樣是含著金湯匙出生，從小衣食富足，母親是超模赫夫納（Claudia Heffner），父親則是著名美國億萬富豪兼投資界大佬尼爾森佩茲(Nelson Peltz)，手上握有溫蒂漢堡（Wendy's）、Heinz食品及全球最大日用品商P&G公司，估計身價就超過13億英鎊(約台幣489億)，對比貝克漢家族擁有的3.8億英鎊(約台幣143億)則是相形見絀。