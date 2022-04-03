網友在鄰居家門口停車被抗議。（翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

近日有網友在臉書社團爆廢公社發文，自己把車在鄰居門口停車，結果鄰居貼紙條告知占用車位，讓他不滿報警處理，警方到場後引述既有道路解釋，土地已成公家所有，大家都可停車。此事件引發網友討論，爆料公社管理員范果旺今晚也發文，直言「警方如果不懂真的別亂教，不然會衍生更多糾紛」。

范果旺今在臉書爆料公社發文指出，私人土地被劃為道路或者多年來早就成了道路（既成道路），為了通行權，縣市政府有義務向地主徵收，但縣市政府都說沒錢徵收，導致這些地主權益受損，但很多地主以為「既成道路視同公有道路」，自己權益受損了還不知道。

范果旺表示，該事件一樓停車點為私人土地，既成道路誰都能行走這點沒錯，但只限於通行，想停車還是需地主同意。另外既成道路只要人車的寬度能行走，部分地主還是能圍起來自用，比如道路寬10米，但供公眾行走寬度只要6米就行，剩下4米地主圍起來自用。

爆料公社管理員范果旺解釋既有道路未被徵收仍是地主所有，停車須獲得同意。（圖／翻攝臉書爆料公社）

范果旺也說，之前已有判例，有人把車停在未徵收的既成道上結果挨告，法院判停車的人賠錢。「不要以為馬路上的路都是公有地，私人土地很多，想停車還是巴結點留個電話，如果停到私人土地(既成道路)又跟屋主吵，屋主不爽一狀把你告上法院你就糗了」。

不少網友也紛紛留言，「當時聽警察解說也是覺得怪怪的，這種土地似乎是那邊住戶共同持有的」、「乞丐趕廟公的概念」、「一些舊的建築最好備妥權狀，免得警察不清楚法規又亂教」、「雙園街就是這樣，政府沒錢無法徵收，結果畫了停車位，不能收錢」、「所有權及使用權的概念，想通了就懂了，但很多人都搞混」。