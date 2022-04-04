今天CBA季後賽繼續火熱開打中，「台灣第一控」陳盈駿代表廣州龍獅出戰山西，他轟下全場最高的27分外帶6籃板7助攻1抄截，率隊以106：95獲勝，這一場勝利對廣州來說意義非凡，因為他們終止季後賽9連敗，同時拿下了隊史季後賽首勝！

廣州與山西季後賽首輪碰頭，4月1日他們以101：120吞敗，那場比賽陳盈駿拿下12分4籃板7助攻，今天晚上他們再次交手，這回陳盈駿拿出入選年度第二隊的身手，全場狂轟27分6籃板7助攻1抄截，投籃命中率5成，要到11次罰球投進10顆。

陳盈駿首節比賽就進入狀態，雖然外線命中率不佳，但與隊友配合得不錯，和隊內高塔鄭準擋拆配合相當具有威脅，陳盈駿自身的切入也相當有破壞力。次節他進攻意識提高，頻頻勇闖禁區造成犯規，並為隊友製造出投籃機會。

下半場一開始廣州還落後，陳盈駿在外線出手要到犯規，更在兩人包夾搶球時奮力掙脫上籃得分，不過疑似有用手肘揮到對方。末節陳盈駿不貪功，多次傳球給隊友得分，讓比數慢慢追進，而在比賽時間剩3分多鐘領先5分時，他投進本場首顆外線，將比數徹底拉開。