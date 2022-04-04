孩子若被寵壞，受苦的便是家人；有名正妹在網路分享心得，她表示男友的妹妹因為被家中溺愛，各種誇張的行徑，讓男友妹妹猶如「+9妹」，曾經還因男友的車子太差不是「雙B高檔車」被嫌棄，讓她對男友妹妹很無言，只求能和平安穩的相處；網友則搖頭表示「生女兒最怕生到這種的」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示男友的爸爸最疼愛女兒，因此男友的妹妹從從小就被受溺愛，「不管妹妹怎樣，她都是第一」，她繼續提到，男友妹國小六年級開始翹家，曾經還威脅家人再勸就不回家，因此，男友爸變放任不再管教，導致男友妹國中除了翹課，還學會抽菸，甚至搬去跟男友住一起，國中沒畢業，高中也沒讀完，之後交了一任「8+9男友」就也沒再工作過。

她繼續為男友抱怨，男友妹有次要她男友半夜11點去載回家，豈料男友等了妹妹40分鐘之久，卻得到男友妹妹超傻眼回應，她因為用走的才花了這麼久，而且男友妹還嫌男友「若被附近朋友看到我上你這台車，很丟臉欸，你又不是開賓士或BMW，我才不想被別人看到」，讓她對男友妹妹十分無言。

一名正妹親曝男友妹妹誇張行徑，還曾抱怨不是雙B車，坐了被看見會很丟臉。（翻攝自Dcard）

她還透露男友妹妹很現實，知道她家境比較好後，會對她很熱情，又會主動幫她買東西；有次她到男友家吃飯時，都會主動於飯後幫忙洗碗，但男友妹妹卻抱怨「那些碗筷廚餘很髒，我才不想碰」，還說她比較嬌貴，家中有她就都給她洗就好。

她坦言當初聽到男友妹妹的成長過程後，就對男友妹妹沒什麼好感，只想雙方和平相處，河水不犯井水，但男友妹一番言論卻讓她氣得要死，「怎麼會有人可以白目成這樣」。

文章一出，網友紛紛留言表示「生女兒最怕生到這種的」、「她爸愛這樣寵又沒辦法這樣慣她一輩子」、「為什麼不嗆爆她，就公主病加靠男人啊」、「看完前面覺得沒救了」、「快逃，不然就叫你男友趕快一起離開家」、「儘量不要跟她交流」、「你跟你男友要做好幫她養小孩的準備喔」。