網路時代帶動直播商機，不少店家為了創造高流量，打出辣妹牌衝人氣，近日就有一位長髮美女穿著清涼賣茶葉，一彎腰就激露渾圓雙峰，被網友截圖PO上網：「到底這是在賣什麼？」

有個男網友在愚人節（1日）於臉書社團「爆廢公社」PO圖詢問：「臉書推薦我這個直播頻道。我就問一句，到底這是在賣什麼？」照片中，一名留著黑色長髮的妙齡美女，在桌邊拿著奇異筆在白板上寫字，但她只穿細肩帶深V洋裝，只剩一塊布料遮住重點部位，導致隨便一個動作都能露出渾圓形狀，讓原PO不知道該注意茶葉還是模特兒。

此文一出，立刻吸引廣大的網友留言討論：「賣奶........茶啊」、「水準在哪？道德在哪？產品在哪？網址在哪？」、「還不是為了你們這些觀眾」、「敬業的表現」，但也有人不買單，認為「物化女性」、「看到這種沒有質感、很廉價的直播，我都直接忽略」、「老實說這種東西看久了真的很膩」。

據悉，這名穿著清涼的賣茶美女，是名為「鄭琦Kami」的JKF女郎，她時常在IG上傳養眼辣照，吸引 5.8萬粉絲追蹤。