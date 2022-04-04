從以前到現在曾多次出現女星嫁給富豪，或是女星跟哪位富二代的緋聞，但除了女星之外，其實也有不少香港男星完美演繹「阿姨我不想努力了」這句話，而且都在當時造成不小的話題。

1.甄志強

現年49歲的香港男星甄志強，當年以壯碩的外型與精湛的演技而深受不少觀眾讚賞，尤其是在電視劇《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角，讓他剛正威武的形象深植人心。但隨著年紀越來越大，人氣開始走下坡時卻爆出與大他23歲的女富豪趙金卿熱戀，讓甄志強一度被嘲笑吃軟飯，最後兩人敵不過流言蜚語，交往2年後就分手。後來，他又搭上另一名圈外富家千金Carmen，而根據當時的報導，兩人交往3個月甄志強就獲得價值20多萬（約新台幣72.8萬元）港幣的禮物及現金，甚至要求女方購買價值3500萬港幣（約新台幣1.3億元）的豪宅，而讓女方無法容忍最後分手，直到現在他仍還是孤家寡人也沒再推出令人印象深刻的影視作品。

甄志強曾與大23歲的女富商交往，但最後仍分手。（圖／微博@甄志強）

2.許志安

許志安與鄭秀文結婚之前，曾在2004年與其經紀公司的幕後大股東，也就是當年42歲就已擁有2億身價的金融界女強人譚毓楨，被拍到3天同遊上海，除了一起吃飯還一起按摩，互動相當曖昧，但後來許志安接受媒體採訪時則嚴肅的發誓聲明「兩人絕對沒在一起」。而如今許志安雖與天后鄭秀文結婚，卻在2019年與女星黃心穎爆出出軌，使他人氣一落千丈。

許志安過去曾與一名女富豪傳出緋聞，但遭他強烈否認。（圖／中時資料照）

3.呂良偉

外表帥氣的呂良偉，過去曾有多段感情及婚姻，都讓網友相當驚艷。除了現任太太楊曉娟畢業於北大經濟系，又從事名酒及包包等事業，是個能力出眾、財力雄厚的女強人外，過去他也曾跟香港女首富龔如心傳出誹聞。

據傳，兩人是在一次募捐活動上認識進而交往，龔如心還曾將呂良偉視為心目中的「完美先生」，甚至公開稱讚他相當睿智、有男人味，是當先生的最佳人選，但最後兩人還是無疾而終，不過現任太太的財力也同樣不容小覷，兩人也經常在微博上曬出優渥的富豪生活。