歌手關詩敏2011年參加第一屆《華人星光大道》，創下星光史上最年輕的總冠軍記路，2012年獲陶喆栽培出道，2015年參加《中國好聲音》受周杰倫青睞，在2020加盟亞神音樂，預計今年年底會發行新專輯。關詩敏以甜美嘹亮的嗓音圈了一票粉絲，近期她在臉書上分享自己在路上的遭遇，素顏出門時還有人問她想不想演戲，對方還說是藝大的學生作品，讓早就出道的關詩敏哭笑不得。

歌手出身的關詩敏17歲時就拿下《華人星光大道》總冠軍，近年來演唱功力越發游刃有餘，擅長歐美曲風的慵懶風格，高音嘹亮悅耳。長相甜美的她，加上出道時年紀尚小，被粉絲們稱呼為「小關」。她說沒有工作的私下她素面朝天，衣服隨便亂穿，提著大環保袋去超商取貨，結果有人走上來問她「有沒有興趣演戲，藝大的作品」

路人的詢問讓關詩敏大笑，自己居然也有在路上被挖掘的一天，只是關詩敏目前已經有經紀公司，她PO網詢問 「我的事業第二春要來了嗎，我該怎麼回答？」，關詩敏也說私底下的邋遢模樣和工作時差很多，是大家想像不到的樣子，她猜測對方既然是問藝大作品，那應該是學生作品想找素人演員，開心自己看起來還很像學生。

此篇文一出，經紀公司亞神音樂立刻關心留言：「小關被搭訕嗎？」，關詩敏甜回：「他們都是過客，我依然屬於你」，粉絲紛紛回應「有眼不識泰山嗎？青春無敵樣，私下是高校生吧！」、「小關是學生妹無誤！」、「自帶星光遮掩不住」、「要走狼狽歌姬路線？」