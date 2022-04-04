台灣少子化問題嚴重，2020年首見人口負成長現象，生育率更已經連續7年下降，有網友在PTT發文表示，現在學校班級人數腰斬，少子化問題很嚴重，未來沒有年輕人買屋，擔憂是否導致房價崩盤，但網友多數認為房價只會越來越高，更有人分析少子化只有蛋殼區房價會下降而已。

原PO以「未來少子化沒人接盤現在高點脫手好嗎？」為題發文指出，他在學校打球發現少子化問題很嚴重，以前讀書時國中一班也有個45人，現在一班只有25人，少了快一半人數，未來沒有年輕人來接盤，也沒有年輕人來撐起工作人口還有成長的經濟需求，房產是不是該趁這波高點先脫手為妙？

原PO說，像台中南區這種文教區學校學生越來越少，房價崩起來可不妙，疑惑台灣少子化問題嚴峻，到底是教育程度提高，不婚不生的人變多，還是因為房價變貴不婚不生，或是看不到未來和不婚不生。他直言，以後老了沒人顧，可能只能守著房子孤獨等死。

網友則紛紛表示，「少子化只有蛋殼區會死而已，蛋黃還是人口集中，不可能改變」、「盡量往北部買，北部才保值」、「十年後國中生一班大概剩18人了」、「炒房仔沒在怕的」、「老了還要繳管理費，隔壁鄰居知道是個有錢的孤單老人」、「房價只會越來越高」。