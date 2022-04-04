感冒看診時，醫生的處方中總有一條：「多喝水，多休息」。但事實上，只有在身體真的缺水，例如發燒、出汗時，才需要多喝水，或是補充電解質液或稀釋的運動飲料，以平衡因高燒冒汗而流失的電解質。

如果只是喉嚨痛、鼻塞、疲勞等，多喝水是無法加速身體修復的，「這時得補充蛋白質與蔬果，」晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎提到。

●補充蛋白質 加速身體修復

營養師推薦：蛤蜊湯、胡蘿蔔蘋果汁、雞湯蒸蛋

趙函穎推薦的抗感冒食譜是蛤蜊湯。海鮮是優質蛋白質來源，能補充元氣，增加身體修復能力，蛤蜊又富含鋅，可幫助提升免疫力；不妨再加些辛香料，如老薑、蒜、洋蔥，增加抗發炎、抗氧化效果。

前陣子趙函穎感冒、喉嚨痛，她趁症狀還輕微時，打了胡蘿蔔蘋果汁每天喝，胡蘿蔔的β胡蘿蔔素，以及蘋果內含的維生素C、檞皮素能幫助抗氧化，再加一片老薑禦寒暖身，感冒就不一定會發作，甚至痊癒。

很多人會問，感冒時適合喝雞湯或雞精嗎？趙函穎提到，雞湯或雞精裡的水溶性胺基酸的確較好吸收，但對感冒時缺乏食慾、味覺苦澀的人，不妨用來蒸蛋、做茶碗蒸，或當成海鮮湯底更好，增加蛋白質補給，提升營養攝取，還能增強免疫力。

感冒多補充蛋白質，加速身體修復。(圖/康健雜誌提供)

●中醫治感冒怎麼補水？

中醫師推薦：風寒型感冒喝溫水、薑茶、蔥豉湯；風熱型感冒喝冷開水、薄荷茶

中醫看呼吸道症狀的感冒可分為風寒及風熱兩種類型，風寒型感冒的症狀通常是畏寒、清鼻涕、清痰等；風熱型的感冒，症狀上多是以喉嚨痛、黃痰、黃鼻涕呈現。不同屬性的感冒各有適用的補水良方。

1.薑湯：適用感冒初期，或是風寒型感冒，能快速有效制伏感冒

薑中的薑辣素、薑油酮可以發汗，趕走體內蓄積的熱氣，尤其是水分較少的老薑辛辣，促進血液循環效果更好；添加紅糖則可補充熱量。

→注意：並不是所有感冒的人都適合喝薑湯，一旦出現喉嚨發炎、腫痛、鼻涕變黃稠時，屬於有發炎現象的風熱感冒，就不適合再喝溫熱性的薑湯，以免發炎症狀更嚴重。

2.四神湯：感冒中期顧脾胃、補氣、安心神，也是很好的退燒食療

四神湯的成分含豐富蛋白質、維生素和礦物質，單吃也能補足營養。將山藥、茯苓、蓮子、芡實、薏苡仁等量，添加少許豬肉煮成稀飯。四神湯的成分，可以調解體內水分電解質，達到平衡狀態。

→平時也可飲用四神湯作為保健，增強腸胃功能，較不容易感冒。

3.蔥豉湯：適用風寒型感冒，能緩解頭痛鼻塞，對於發燒症狀很有幫助

可取青蔥蔥白部分，加上淡豆豉（傳統市場可以買到，呈淡褐色）煮湯。也可以蔥白切段燉煮雞湯、蛋花湯，用溫熱性的食物暖身子。

蔥白具有發汗功效，發酵的豆鼓則可補充蛋白質。蔥白中的蘋果酸、磷酸醣等會刺激血液循環，促進發汗，效果甚至比薑更快，發燒時來碗蔥白粥，馬上逼出一身汗。

→注意：本身發燒流汗多的人，不適用蔥豉湯。

4.薄荷茶：適用喉嚨痛、黃鼻涕等風熱型感冒

中醫師建議，這時最好喝室溫的涼水，或具清熱作用薄荷茶、桑葉茶較能緩解症狀。

假使有合併發燒症狀，更要注意水溫不可太高。「這時就不適合喝雞湯及補品，反而會讓風熱型感冒症狀更加嚴重，」台北市立聯合醫院林森中醫院區中醫外科主任陳建宏提醒。