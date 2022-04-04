肺癌發生率在國人十大癌症中位居第二，不只人數增長，年齡層也出現下降現象？台灣肺癌學會秘書長、林口長庚紀念醫院胸腔科柯皓文醫師接受潮健康專訪表示，隨著篩檢肺癌的「低劑量電腦斷層掃描」(low-dose CT, LDCT)普及，各地醫療機構檢查服務及便利性上升，民眾肺癌篩檢意識也有所抬頭，確實透過低劑量電腦斷層掃描找出許多早期肺癌病人，尤以第1期病人比例增加最明顯。

柯皓文醫師指出，肺癌確診時約60%-70%為第3、4期病人，過去第4期肺癌5年存活率僅不到15%，而肺癌第1A期5年存活率卻可達到將近90%；腫瘤大於3公分以上的1B期，其5年存活率也有將近70%，近年更上升至80%，顯示只要極早期透過正確篩檢發現肺癌，存活率有望大幅提升。

(圖/潮健康提供)

●結節大小顆與惡性有關？ 忽變大顆最危險？

不過，低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，仍有輻射性及偽陽性等考量。柯皓文醫師解釋，當電腦斷層下發現有多顆肺部結節時，大抵而言是體積愈小顆者，癌變可能性愈低，但並不能一概而論。結節大於1公分以上時尤其需要高度注意，外科醫師建議手術切除的腫瘤大小約為0.8公分，並須配合適當的追蹤觀察。

一般肺部結節在0.3公分以下，可1-2年後再追蹤；0.5公分左右的結節，建議6個月至1年內再次追蹤，觀察是否有明顯變大。肺部結節可能數量眾多，但不一定每一顆結節皆為惡性，而且小顆肺部結節幾乎沒有咳嗽等症狀，因此務必與醫師配合，及早發現結節是否有變大、病變的跡象。

柯皓文醫師指出，近期一位50歲左右女性病人，先前在健檢時發現有肺部結節，原先半年追蹤一次，第三次追蹤時發現結節變大，外科手術後更確認已擴散到淋巴結，屬於第2期肺癌。術後須接受輔助化療，並持續一段較密集追蹤的時間以確定病情變化。

(圖/潮健康提供)

●驗出結節不是馬上開刀？ 體積過小切片難度高

篩檢出很多顆肺部結節，開刀治療比較好？柯皓文醫師指出，低劑量電腦斷層主要希望找出原發性肺腺癌等肺部腫瘤，如果有多顆結節同時病變，要考量是否為其他器官的轉移性癌症。

另外，追蹤時會以體積最大或需要最短期限內追蹤的結節來考量處置方式，小於1公分以下手術、切片難度較高。如果肺部兩邊同時都發現結節，也要考慮病人年紀及兩邊肺葉同時手術的風險。因此，未必所有肺部結節的第一時間，都是採取立刻手術切除的作法。

「關於肺癌篩檢，目前認為最好的工具，仍是低劑量電腦斷層！」柯皓文醫師說明，當篩檢高度懷疑腫瘤可能時，會再進行施打顯影劑的電腦斷層掃描，之後評估是否手術探查，並觀察淋巴結與血管分布情形。除了切片取樣化驗之外，甚至需要配合正子掃描攝影與其他全身性掃描，才能妥善診斷肺癌。