今年底縣市議員選舉出現不少女主播轉戰，出眾的外貌與口條讓她們成「吸睛」焦點。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，過去不少女主播嫁入豪門，如今新世代女主播更傾向成為政治強人，其關鍵在於「女權意識抬頭」；比起當金絲雀，她們更想展現自我專業、做自己。

今年底有多位女主播投入議員選舉，國民黨就有白喬茵、戴湘儀、柳采葳。針對「女主播瘋參選」現象，杜聖聰2日接受香港媒體《中評社》訪問指出，主播、記者、網紅、直播主等媒體工作者，在多席次選舉具有「挾外部資源裂解地方傳統選舉結構」的優勢，因為他們容易成為或早已是網路意見領袖，且在政治表演盛行、鎂光燈聚焦的時代，臉蛋好、學歷好、口條好的人，更能夠脫穎而出。

杜聖聰直言，女主播向來是豪門媳婦的一時之選，因為她們擁有亮麗外型、學歷，且工作環境也比較容易被看見，因此去一段時間，經常聽到女主播嫁入豪門的消息，但如今這個現象卻有了不同的轉變。

杜聖聰表示，隨著社會女權意識抬頭，女性能主半邊天，何況女主播擁有內外優秀條件，除了傳統媒體更懂網路媒體操作，「圈粉」能力成為現代重要利基，與其被關進豪門籠子當「金絲雀」，更多人更想做自己。此外，女主播投入選舉，也與「接近權」概念有關，因為她們平時工作就接近政治權力核心、了解政治產業眉角，就更會有自己發揮的空間。