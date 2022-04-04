僵持了一個多月的俄烏之戰，進入土耳其的談判，俄方釋出將減少基輔及北部城市的軍力，雙方和解乍現曙光，油價一度大跌逾六％，全球股市在三月二十九日都出現顯著反彈，美元指數滑落到九八．四，德國股市大漲二．七九％，美國道瓊指數上漲三三八．三點，Nasdaq、費城半導體指數也上揚二．二一％，這個情況符合我在三月十九日鎳價出現軋空行情的十萬美元時，所作出的預測，地緣政治最緊繃的一刻過去了，國際金融市場將慢慢恢復秩序。

俄烏戰事仍持續，對於全球投資人來說，這場普丁發動的戰爭最後的結局如何已不重要，俄羅斯這次遭到的經濟封鎖可能萬劫不復，而烏克蘭一戰成為世界焦點，這次普丁打烏克蘭，造成歐洲及北約國家空前團結，戰後歐洲協同美國一定用大力重建烏克蘭，而美國在這次俄烏戰爭中不出一兵一卒，但烏克蘭上空全是美國科技巨擘構成的網軍，美元走高、油價大漲、美國軍工股大漲，加上美國科技實力稱霸，美國已成俄烏之戰最大贏家。

美科技大咖強彈

從美國股市的彈升就可清楚看到這個端倪，這次美股在三月十四日已經落底，到現在俄烏傳出和解有望，美股已出現很大的彈升，道瓊指數從最低的三二二七二．六四足足彈升三○二一．五五，彈幅是九．三六％，S&P 500彈升十二．五六％，Nasdaq已反彈二○六四．五九，彈幅高達十六．四四％，而跟台灣較大連結的費城半導體指數反彈十九．六五％，最難得的是美國各大指數除了ＮＢＩ生技分類指數，全部都站上年線，這當中最值得一提的是美國大市值的科技股都大幅反彈。

例如Apple漲到一七八．九六美元，市值二．九二兆美元，已逼近先前突破三兆美元的最高價；今年準備一拆二○的Amazon、Google也都回到高價區，微軟在三一五．四一美元，也進入先前的高檔區，而這次在俄烏戰爭中出盡風頭的Elon Musk，暗示Tesla將進行分拆，去年Tesla一拆五，造成股價大漲，這次他重施故技，Tesla股價又大漲，三月二十九日收盤一○九九．五七美元，市值已跑到一．一○四兆美元。Nvidia也不甘示弱，二十九日收在二八六．五六美元，市值也來到七一九二．六五億美元，美國股市再度重回領航世界的角色。

亞股在這一波反彈相對弱勢，過去幾年一直展現強勁有力的台股，這回表現十分弱勢，加權指數從最低的一六七六四．七八彈升上來，最大彈幅只有四．六八％，櫃買反彈六．七八％，也不是很強勁，這與台積電失去昔日光環有關，今年外資把台積電當提款機，今年累積的賣超超過四三萬張，台積電的股價從六八八元殺到五五五元，欲振乏力，台股加權指數也失去昔日丰采。

今年亞洲市場出現巨大變化，日圓急貶到一二四兌一美元，日股大幅上漲，從最低的二四六八一．七四彈升三五七○．六八，日經指數大漲十四．四七％，成為亞洲最強勁的市場，比南韓總統大選落幕、南韓股市上揚五．七七％還出色，中國由劉鶴副總理出來救市，但深滬股市表現也不強，上海Ａ股今年彈升五．六四％，深圳Ａ股反彈五．四九％，滬深三○○彈升四．八五％，反而是去年重挫逾十四％的香港恆生指數從最低點彈升二○．二五％，國企指數大幅反彈二四．一五％，亞洲股市似乎出現大洗牌。

超低本益比形成保護傘

台股這一輪弱勢，最核心與外資把台股當提款機，當然也跟奔馳了兩三年的產業是否有反轉向下的疑慮有關，這當中從面板、半導體成熟製程，到資通訊的ＰＣ、ＮＢ、電競、顯卡，一直到貨櫃航運，像先前我們提到的ＧＦＳ與台灣晶圓代工股的截然不同表現，三月二十九日ＧＦＳ收盤七四．六三美元，市值三九六．七億美元，ＵＭＣ收在九．五六美元，市值只有二三八．四五億美元，聯電各項條件都比ＧＦＳ強，但市值卻相差一五八億美元，這是不合理的比價，怪不得遭到外資追殺的力積電董事長黃崇仁跳出來說單看一項產品，不能窺產業全貌，台灣四大晶圓代工股全部都殺到年線下，這是台股加權指數不振的最大原因。

除了晶圓代工股，貨櫃航運也有這個現象，這都透露了台股投資人有先天下之憂而憂的特質，這些產業前景有疑慮的個股可能需要時間來驗證產業景氣，在這種情況下，產業前景不明的個股，現在頂著超高獲利，形成低本益比遍布的景象，而這個超低的本益比也形成股價的保護傘，如果產業前景充滿了濃霧，這些低本益股最後會出現股票債券化的現象，長期投資人會撐起股價，這個現象以華碩最有代表性。

這四年，華碩的業績表現實在沒話說，若說成長股，華碩更是標準的典範，二○一八年ＥＰＳ五．七元，一九年到十六．三四元，業績成長一八六％，二○年ＥＰＳ三五．七六元，又是倍數成長，去年來到六○元，又成長六七．七％，業績年年成長，配息也從十四元、二六元、跳升到四二元，但股價卻不能挑動投資人的心。如果以去年ＥＰＳ來算，本益比只有六．二六倍，殖利率十一．七％，放眼全球股市一線ＰＣ大廠，有哪一家有如此高回報？（全文未完）

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