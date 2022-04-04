美國空軍先前宣布，有意先退役33架訓練用的F-22，讓其戰訓銜接更加迅速，但以空軍中將軍階退役的美國智庫專家警告，這將導致能實際參與作戰的F-22進一步減少，未來最多只能確保27架F-22隨時出現在戰場上。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，負責計畫規劃的美國空軍副參謀長納宏（David Nahom）中將表示，這批預計提前退役的戰機屬於訓練單位使用、缺乏升級的F-22 Block 20，在第一線的F-22 Block 30/35不斷獲得新能力之下，戰訓銜接速度已受到影響，新飛官下部隊後還須大量訓練才能形成戰力。

但升級F-22 Block 20的費用又過於高昂，因此美國空軍才希望讓這批戰機提前退役，並將部分F-22 Block 30/35轉為訓練之用。而節省下來的預算，則用於研發F-22的後繼者「下一代空中優勢」（NGAD）系統。

不過智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）所長、退役美國空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）指出，目前美國空軍共擁有186架F-22，其中60架用於訓練，剩下的126架以現行妥善率約50%來算，只有63架能執行作戰任務。

或許美國空軍有能力在戰時將妥善率提升至80%，但一般於執行作戰任務時，也只有約1/3能出現在戰場上，其他1/3返回基地進行彈藥、燃料等整補，1/3處於往返戰場的途中；因此德普圖拉警告，即使將訓練用的F-22總數減少至60架以下，在退役33架F-22並套用同樣的運作模式後，就算美軍全面動用F-22機隊，也頂多只能確保有27架F-22隨時出現在戰場上，數量少得可憐。