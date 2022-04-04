隨著各國陸續加入解封行列，市場看好航空股有「報復性旅遊」商機，有分析師認為航空業客貨兩頭賺，而海運景氣今年仍有不少疑慮，建議「買機票比船票好」，更斷言「航空將會起飛，貨櫃 is over」，但這番說法，卻引來網友一面倒狂酸，「貨櫃終於要噴惹…」、「反著做贏的機率比較高」、「航運三雄call訊來了」。

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」分析，馬士基日前發表對今年航運的看法，認為航運漲價只能維持上半年，他說，上半年過後，投資人要留意海運的景氣會不會從高空往下墜，因此建議，貨櫃三雄的長榮、萬海、陽明，不要追高，只能低接。

雖然最近疫情有一點爆發，黃世聰預估，今年接下來航空客運解封是必然趨勢，加上過去調整的貨運營收比重加持，整個雙引擎帶動下，今年反而可以多留意航空雙雄。

摩爾投顧分析師郭哲榮指出，在疫情最嚴峻時期，各國紛紛鎖國面對，造就去年貨櫃三雄的營收奇蹟，在後疫情時代，隨著各國陸續解封，貨櫃三雄是否因各國邊境解封，所需運送的貨品減少，值得關注。近一兩年因封鎖國境，大家無法出國超悶，在未來解封開放後，民眾會砸錢在旅遊消費上，將帶動長榮航及華航的商機。

長榮航在法說時表示，疫後高票價將成為常態，在數量增加、價錢提高之下，營收就跟著成長，今年長榮航前2個月累積營收193.4億元，年增高達54.7％。郭哲榮認為，或許長榮航的股價有機會複製去年貨櫃三雄走勢，「當貨櫃 is over時，航空 is flying！」

對於專家一致看好「買機票大勝船票」，多數網友卻狂吐槽，「長榮先站上季線 穩惹」、「難怪投信大哥轉買阿榮」、「市場指標又來了 救命」、「All in 三熊了」、「飛機完了..」、「賣榮求榮」。

但也有人表示，「清明變盤 上香」、「航空就卡在這區間 還在幻想近期解封嗎」、「我阿榮還在149等你們交接QQ」、「油價高漲機票賣多少才能回本呵呵」、「明明一堆人都跟著做新唐和航空賺錢，怎麼都不承認」、「貨櫃船不塞 貨機就完了吧」、「買180停損113從此變航酸」。

周五（1日），受到美股殺尾衝擊，晶圓雙雄湧現賣壓，台股開盤一度大跌逾200點，靠金融、航運和鋼鐵力撐，尾盤電子股跌幅收歛，終場加權指數下跌 67點，收在17625點。

在盤面表現上，以運輸族群大漲1.7%最為強勢，貨櫃三雄中長榮漲2.6%，收在138.5元重返季線，陽明漲1.6%至126.5元，萬海漲0.95%來到160元，中櫃亮燈漲停；航空雙雄受惠國內線機票漲價，連袂上漲逾2%。