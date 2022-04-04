星座專家唐綺陽分析4/04~4/10星座運勢，本周二(4/5)金星進雙魚，眾人發揮愛心，領略、享受藝術的美好，同時重視睡眠品質，進入一段身心靈修養的時間。再者，火星和土星也將在周二合相，從周一開始，就需要處理人際、溝通相關的難題。

本周木星和海王星入相位，將放大海王雙魚能量，眾人會感受到命運的力量，只要保有正面信念，就能帶動奇蹟發生；此外，木星和土星也有相位，將對社會產生動盪，面對各個人事物，要學習探究更深的意義，不要只流於表面。最後，木星疾行於22~23度，因此出生星盤有22~24.5度者，記得多加把握木星加持機會。

重要星象：金星進雙魚，火土合相，木海入相位，木土有相位，木星疾駛22-23度。

【工作注意：金牛、雙子、射手、摩羯】

金牛：以技巧來溝通，避免急躁誤事

雙子：能者多勞，要行動才會有進度

射手：打開感知力，跟著直覺走

摩羯：妥善分配工作，別總是一肩扛

【桃花注意：牡羊、獅子、天秤、天蠍】

牡羊：平衡自己的內心，別患得患失

獅子：趨於平淡，需要花點心思經營

天秤：親友的熱心介紹，平常心以待就好

天蠍：受安全感吸引，有年長桃花機會

【財運注意：水瓶、雙魚】

水瓶：正財、偏財都有好運氣

雙魚：正視金錢的管理，有理才有財

【健康注意：巨蟹、處女】

巨蟹：心理影響身體，情緒要適當的釋放

處女：多注意心血管方面的狀況