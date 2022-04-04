兩人並未進入工作室，而是一同去吃鍋。（圖／本刊攝影組）

金曲歌王曹格上月在餐廳醉後失態，與人發生口角後，他怒罵英文髒話、拿東西往老闆娘身上砸，被依《社會維護秩序法》法辦。這一鬧，也把他跟吳速玲的婚姻鬧得岌岌可危，近日時報周刊CTWant直擊曹格深陷低潮，整個人顯得失魂落魄，一脫下口罩的模樣，整張臉跟雙眼都腫到險些認不出是他。

一頭亂髮的曹格整張臉浮腫，原本充滿個性的外型大走鐘讓人差點認不出來。（圖／本刊攝影組）

三月三十一日傍晚五點半左右，疑似工作人員的女子開著曹格的吉普車，載著曹格回到工作室，停好車後，兩人先到附近的火鍋店用餐。儘管戴著口罩，曹格一頭亂髮，走起路也無精打采，看起來整個人像失了魂。

吃飽後曹格獨自先離開火鍋店。（圖／本刊攝影組）

用餐時，曹格拿下口罩，模樣讓人有點震驚，不知道是身體不適，還是沮喪暴食，曹格明明四肢仍是瘦的，但整張臉又膨又腫，雙眼也被浮腫的眼皮擠成一條線，如果不是外型辨識度仍高，恐怕第一眼已經無法認出他就是曹格本尊。

曹格從車子裡拿了包包後回到工作室。（圖／本刊攝影組）

飽餐後，曹格倒了杯氣泡水解渴，隨後便獨自離開，從吉普車上拿了背包後返回工作室，不知道是否沒帶鑰匙，推了好幾次門仍打不開，最後求助管理員幫忙刷卡開門。約莫十分鐘後，同行女子也回到工作室。

工作人員開著曹格的車前往派出所。（圖／本刊攝影組）

六點四十六分，女子離開工作室駕駛吉普車到派出所，看她拿著一些文件，一邊在櫃台邊填寫表格，同時拿著手機連絡事情，其中有一本紅色本子看起來像是馬來西亞護照，應該是仍在幫曹格處理那起糾紛事件。

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工作人員拿著一些文件再填寫表格，其中一本紅色小本子很像是馬來西亞護照。（圖／本刊攝影組）

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