身為人夫人父的歌王曹格，上月在內湖餐廳酒醉鬧事，事後被依《社會維護秩序法》法辦。曹格過去屢次酒後出包，16年內發生過6次類似事件，連劉德華都曾勸過他，老婆吳速玲也曾氣到離家出走，2013年他貌似大徹大悟開記者會承諾戒酒，這次卻因為雞湯裡有酒精而又破功。

曹格出道以來，頻頻因為酒後鬧事上新聞，2006年喝醉踢壞台北東區餐廳招牌；2007年在新加坡慶生，酒後揮拳打人；2008年跟媒體聚餐時，酒後失控砸破酒杯；2009年和好友側田到香港夜店，醉酒後毆打對方還飛踢下體，當時劉德華告誡他若不改變就退出演藝圈；2011年在加拿大喝醉砸壞飯店音響，並跟服務生起衝突，被警察帶走拘留24小時。

2013年7月，一家人遠赴泰國普吉島參加林志穎婚禮，曹格又在現場喝醉，大聲叫囂外，對想要安撫他的人也動手動腳，讓老婆吳速玲羞憤落淚，覺得顏面無存，氣得離家出走。

曹格與吳速玲曾是一對令人稱羨的恩愛夫妻，但如今因曹格酒醉失態也影響到兩人關係。（圖／截自吳速玲臉書）

同年10月，曹格又被拍到在台北西門町聽音樂會時喝醉，搖搖晃晃衝上表演舞台搗亂，還把一名女生拉上台摟抱。事後曹格召開記者會道歉，落淚允諾會戒酒，「我不喝酒不會死，但沒了家人就沒意義。」說破戒將捐1000萬給公益單位。

直到今年，曹格又因酒醉失態，被懷疑是否破戒有違當時的承諾，還有網友在曹格臉書留言問不是戒酒了嗎？他回覆：「這是雞湯裡面有酒精。」這次他到訪的餐廳是家「全米酒雞湯」名店，店內是全面禁止飲酒的，但它的雞湯是以全酒熬煮聞名，湯品酒精濃度很高，就有網友評價喝這湯跟喝酒一樣，不少人表示是「真的會茫」。

※提醒您，飲酒過量，有害礙健康；酒後不開車，安全有保障。

曹格非常在乎老婆吳速玲，也很疼愛一雙兒女，還曾說「沒了家人就沒意義」。（圖／截自吳速玲臉書）

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