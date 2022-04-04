台北女確診者連2天參加墾丁「台灣祭」音樂節，屏縣府3日緊急將活動喊卡，並發出近萬封細胞簡訊通知民眾自主健康管理，屏東大學3日深夜公告，該校參加活動人數超過120名，已有有多位學生同時接獲細胞簡訊需進行自主健康管理，因此該校4日起至10日將改採遠距教學。。

基於防疫考量降低接觸與感染，學校防疫工作小組決定，4至10日進行校園管制強化清消工作，並於此期間所有課程進行遠距教學，維持學習不中斷。需進行自主健康管理學生（收到細胞簡訊以及出現足跡重疊者）不回校園，在家進行自主健康管理，若出現任何症狀或不適情形，直接聯絡各系導師、衛保組或校安中心。

同時校園採單一入口管制，師生憑證進入校園，非洽公人士不得入校。

墾丁「台灣祭」音樂活動出現確診，屏東大學3日深夜公告，該校參加活動人數超過120名，已有有多位學生同時接獲細胞簡訊需進行自主健康管理，因此該校4日起至10日採遠距教學。

由屏縣府舉辦的「台灣祭」，前2天在墾丁大灣熱鬧開唱，第3天傳有北部確診者到訪，縣府緊急宣布活動停辦，並將發簡訊通知曾到場的民眾就近快篩。屏東大學3日深夜公告，基於防疫考量，自4/4-4/10止進行校園管制強化清消工作，期間所有課程進行遠距教學，維持學習不中斷。需進行自主健康管理學生（收到細胞簡訊以及出現足跡重疊者）不回校園，在家進行自主健康管理，若出現任何症狀或不適情形，敬請直接聯絡各系導師、衛保組或校安中心。同時，校園採單一入口管制，師生憑證進入校園，非洽公人士不得入校。