JUST IN: The NBA has unveiled the Kareem Abdul-Jabbar Trophy for the league’s annual Social Justice Champion award.



The 2022 winner will be announced during the postseason and will receive a $100,000 donation from the NBA for a social justice organization of his choosing. pic.twitter.com/bxATFzx3Xi — Boardroom (@boardroom) April 3, 2022

NBA「社會正義冠軍」獎盃正式亮相，這是由傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）冠名的獎項。首屆得主是2020-21球季的安森尼（Carmelo Anthony），不過等到現在才真正看見獎盃。獎盃的外型設計是一雙金色手掌托著晶瑩剔透的籃球，手掌是以賈霸本人的手掌模型3D列印之後製作。

安森尼上季還在拓荒者，他得獎時向ESPN表示，獲得賈霸與評選委員會的認可是莫大的榮譽，希望藉此喚起更多人為社會正義貢獻一己之力，幫助那些受到體制壓迫、遭受不平等對待的族群。

首屆入圍者還有巴恩斯（Harrison Barnes）、哈里斯（Tobias Harris）、哈勒戴（Jrue Holiday）、托斯卡諾安德生（Juan Toscano-Anderson）。得獎者獲10萬美元，入圍者2.5萬美元，用以捐獻給自己指定的機構，安森尼選擇捐給波特蘭美術館的黑人藝術專題。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）一向致力於美國的黑人民權，但是賈霸對詹姆斯有些意見。湖人4日對金塊比賽前，賈霸對媒體說：「他的言行有時候缺乏格調，他做了一些大事，幾乎是正反兩面都有，我很難認同他對每件事情都有不同角度，讓我很難看清他的立場。」詹姆斯跳舞挑釁對手，或是質疑流感與新冠肺炎的差別時都遭到賈霸的批評。

賈霸坦承他對詹姆斯抱有較高的標準，期許他在黑人議題上謹言慎行，他無意針對詹姆斯，也想兩人好好談一談，並稱讚詹姆斯的助學事蹟。「他把整個高中的學生送進大學，太驚人了，他自掏腰包做這種事值得我們肯定。」