清明連假前一天，本土個案數今年以來首度破百；各界擔心連假期間人潮流動會讓疫情更嚴重，結果又連兩天達160例以上，3天累計447例！最新確診地圖指出，北北基桃及高雄，是今年以來全台5個確診數破百的地區，其中新北連日暴增，已超過350人。

中央流行疫情指揮中心3日公布最新數字，單日本土病例高達183例，加上1日的104例、2日的160例，短短3天累計447例，傳播力之快令人驚訝。

目前本島19縣市僅南投未出現個案，成為唯一淨土；外島3縣市除了金門有3例，澎湖、連江（馬祖）均維持零確診。個案主要分布在人口稠密的北北基桃4縣市，據統計，北台灣已有1186人染疫。

其中新北疫情傳播迅速，幾條傳播鏈同時亂竄，導致本土個案數攀升，統計至3日止，已有353例。新北市長侯友宜向中央喊話，「到底要清零還是共存，拜託說清楚」。

南部則以高雄最嚴重，243例僅次於桃園、新北。好消息是疫情未擴大，鄰近的台南35例、屏東則是8例。目前維持個位數的，還有雲林、嘉義縣市及金門。