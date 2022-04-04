據中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅3日（昨天）在安徽屯溪和赴華訪問的菲律賓外長洛欽舉行會談。王毅表示，盼加快推進「南海行為準則」磋商，共同致力於將南海建設為和平合作之海；洛欽表示，菲方將繼續積極支持並參與高質量共建「一帶一路」，和中方不斷深化各領域互利合作。

王毅說，中菲有著上千年友好交往歷史，留下的寶貴經驗和重要啟示是：作為近鄰，雙方應相互尊重、相互體諒、相互信任、相互支持。菲國總統杜特蒂執政以來，堅定奉行對華友好政策，推動中菲關係走出低谷，邁上正軌。這完全符合菲律賓國家和人民的根本利益，也促進了地區和平穩定發展，希望並相信這一正確政策將會得以延續，兩國人民的友好繼續得到弘揚，雙方的務實合作保持強勁勢頭。

王毅說，中方始終將菲律賓放在中國周邊外交的優先位置，中國對菲奉行的睦鄰友好政策保持著延續性和穩定性。雙方要排除干擾，冷靜妥善管控分歧，不使其影響中菲關係大局。中方願同菲方加快推進基礎設施重點項目建設，助力菲「大建特建」取得更多成果，也願繼續根據菲方需要提供新冠疫苗援助，加強公共衛生合作。

洛欽表示，菲中關係日趨成熟，兩國務實合作取得歷史性成果，為雙方帶來持久利益。中國是負責任的大國，堅持獨立自主、和平發展，在動蕩不定的世界中樹立了新的榜樣。中國長期以自身發展促進本地區各國發展，為全球經濟增長發揮了無可替代的作用。中國帶領地區國家團結抗疫，中國疫苗成為大家的「救生船」。菲方堅決反對抹黑中國搞「疫苗外交」的論調。

雙方就南海問題交換意見，認為應將海上問題放在雙邊關係適當位置。王毅表示，我們願同各方一道，以《南海各方行為宣言》簽署20週年為契機，匯聚和平穩定共識，加快推進「南海行為準則」磋商，共同致力於將南海建設為和平合作之海。王毅強調，當前尤應防止因舉措不當干擾甚至損害兩國關係及南海穩定。洛欽表示，菲方願同中方加強溝通，共同努力。

雙方就區域合作交換意見。王毅贊賞菲方擔任中國東盟關係協調國期間發揮的重要作用，表示中方願朝著習近平主席提出的同東盟共建「五大家園」目標，落實好中國東盟紀念峰會成果，制定好新的行動計劃，探討同「東盟印太展望」重點領域開展對接合作，共同構建亞洲命運共同體。洛欽說，菲方將繼續積極支持並參與高質量共建「一帶一路」，同中方不斷深化各領域互利合作，為地區發展繁榮共同作出貢獻。

雙方還就緬甸、烏克蘭問題等交換了意見。