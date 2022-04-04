英國「足球金童」貝克漢(David Beckham)與「辣妹合唱團」成員維多利亞(Victoria Beckham)結為連理，堪稱名人圈金童玉女，兩人婚後生了3男1女，如今最大的孩子布魯克林(Brooklyn Beckham)要結婚了，對象是擔綱《變形金剛4》性感女主角的妮可拉佩茲(Nicola Peltz)，不但是女明星還是富家女，兩人婚禮因疫情延宕至今終於要舉辦，外界都在關注此事，果然無論花費還是賓客排場，都是相當符合雙方家庭地位的奢華等級。

繼承父母高顏值的布魯克林，感情經歷豐富，舊愛名單中不乏超模、女明星，但最終情歸大他4歲的「變形女」妮可拉，他在2020年初公開認愛，坦言已經穩交一段時間，而交往不到1年，同年7月布魯克林就跟女友求婚成功，甜蜜承諾「會當最棒的老公跟爸爸」，而妮可拉佩茲家世也不簡單，除了本身是好萊塢女星外，她的父親是美國投資大亨，身家高達13.4億英鎊(近台幣500億)，因此外界估計，這場婚禮的排場應該不簡單。

小倆口原本計畫2021年要結婚，不料受到新冠肺炎一再攪局，因此拖到現在才終於能辦婚禮，據《每日郵報》報導，布魯克林與妮可拉的婚禮將在本月9號舉行，如今女方的身價已達13億，是準夫婿的3倍，也因此盛傳兩人已經簽了婚前協議，而這場眾所矚目的婚禮，將在妮可拉家族所擁有的豪宅中舉行，該場地位於海濱，佔地1200坪非常寬廣，市價高達7600萬英鎊(約29億台幣)，而雙方家長準備置辦這場婚禮的預算，自然得配得上場地，預估花個300萬英鎊(約1.1億台幣)，幫孩子們好好熱鬧熱鬧。

有消息指出，雖然還有5天，但貝克漢一家已提早抵達該地，為婚禮前置作業做準備，布魯克林最寵愛的小妹哈珀將擔任伴娘，2個弟弟則是伴郎，貝克漢也很可能擔綱婚禮司儀要角，而當天與會嘉賓名單也曝光，包含「地獄主廚」戈登拉姆齊、前球星菲爾內維爾、「辣妹合唱團」成員Mel B等，甚至哈利王子與老婆梅根都傳將受邀參加，根本集各界名人於一地，卡司超華麗。