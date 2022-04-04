今天是清明連假第3天，昨天下午三時中央疫情指揮中心才宣布單日新增183例本土，創10個月來新高，但昨晚雨一停，嘉義巿文化路就湧現大量人潮，完全看不到盡頭，照片曝光讓民眾感嘆，本土疫情升溫，但出遊人潮不減反增，大家好像都無感了。

嘉義當地知名臉書粉專「綠豆嘉義人」分享一張照片，嘉義巿文化路上密密麻麻全是逛街人潮，民眾摩肩接踵，完全看不到空隙，連人流盡頭在哪都看不到，從照片中看，逛街民眾雖然都有戴口罩，但完全無法維持安全社交距離，讓人看得頭皮發麻。

其他民眾也分享俯瞰視角的現場畫面。（圖／翻攝自臉書綠豆嘉義人）

照片曝光後，引起網友熱議，也有住在文化路民眾跟風貼出照片，以俯瞰視角可見，越靠近街道前端人潮就越多、越密集，乍看之下短短的一條街就至少擠滿上百人，畫面相當震撼。

其他網友也紛紛表示「大家好像無感了」、「外來的遊客不知道有無帶來病毒呢…真恐怖喔」、「在地人沒在逛的呦」、「這樣篩起來才熱鬧是嗎？」、「又是連假，又是人擠人這樣怎麼做好防疫？」、「一堆邊走邊吃的」、「沒辦法想像連假過後的本土案例」、「不怕死的好多」。