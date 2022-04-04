大家清明連假都去哪玩？今天就來帶大家用自行車道邊欣賞美景邊舒壓～讓久違一直坐在辦公室或教室的你們可以一起動起來！

《DailyView網路溫度計》這次參考了觀光局及四方通行旅行社的網站，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些北台灣的新手級自行車道，這些車道相較於其他級別，初級通常路段較平坦，路程不遠，非常適合新手、親子、體力較差者都可以輕鬆騎乘。一起跟著我們用自行車好好瀏覽沿途的風景，也吸收一下戶外的空氣吧～

10 金色水岸自行車道

全 長： 15 公里

路線：觀山公園（台北縣市交界處）→關渡大橋→竹圍碼頭→紅樹林自然保留區→淡水老街→渡船頭→漁人碼頭→淡海新市鎮

位於新北市淡水的金色水岸自行車道，除了是當地人熱愛的自行車道外，平常也吸引不少遊客前往，邊騎車、邊吹著風飽覽淡水最有名的黃昏日落景色，不少人騎到淡水老街後都會買個阿給跟鐵蛋，完全是一個愜意感覺啊！

9 萬里金山自行車道

全 長： 9.2 公里

路線：中角沙灘→獅頭山公園→舊金山總督溫泉→金包里老街→野柳→龜吼漁港

萬里金山自行車道可說是親子等級的車道之一，騎乘時間約60至120分鐘，沿途不但能看山也能看海，吸收大自然的空氣與芬多精。行程結束後可以到金山老街逛逛，再品嚐有名的芋圓仙草冰，有時間的話還可以到野柳和女王頭打卡拍照～

8 淡水紅樹林自行車道

全 長： 3 公里

路線：捷運紅樹林站→氣象觀測站→淡水捷運站

位於淡水的紅樹林自行車道，沿途可以欣賞紅樹林的生態與海岸，例如可愛的招潮蟹、水鳥彈塗魚等，騎車旅行還能順便增廣見聞，非常讓人心曠神怡，路況也相對平坦、騎乘時舒適度佳，療癒一下平日的壓力。

7 景美溪河濱腳踏車道

全 長： 5.27 公里

路線：木柵公園租借處→景美溪左岸道南河濱公園→道南橋→景美溪右岸道南河濱公園→捷運木柵線高架橋

景美溪河濱腳踏車道沿途經過兩個河濱公園，綠油油的草地與旁邊的景美溪河，就像是城市中的一片綠洲，中間休息時不妨停下來，野餐也是一個不錯的選擇。行程結束後也可以前往貓空喝個茶、看看夜景，讓心情完全放鬆。

6 東北角龍門自行車道

全 長： 7 公里

路線：龍門公園→海濱公園→龍門公園

位於東北角的龍門自行車道，總長7公里，剛剛好的路程距離不會帶給大家太多負擔，不但如此，該園區還有木屋住宿和露營場地，有不少的水上、陸上活動，抵達終點後，可在附近鹽寮海濱公園的咖啡座喝杯咖啡，或是坐在海灘上休息，非常療癒。

5 頭前溪自行車道

全 長： 18 公里

路線：頭前溪南岸隆恩堰下游→頭前溪生態公園→軟橋段（上坪堰）

頭前溪自行車道附近風光明媚，不少自行車愛好者都會來夜騎，不過對於新手來説還是比較建議白天前往，而且適逢櫻花季，沿路會經過200公尺的河津櫻花步道，還可以順路到新竹豆腐岩走走，感受一下大自然的寫意。

4 17公里海岸線自行車道

全 長： 17 公里

路線：南寮漁港→防風林→新竹看海公園→海天一線看海區→新竹港南運河風景區 （港南運河）→紅樹林→風情海岸→南港賞鳥區→客雅溪口

近年新竹市政府致力為當地市民營造良好的休閒空間，吸引更多外地觀光人潮，所以積極建設了17公里海岸線自行車道，並串連「微笑水岸」，打造親水城市。附近設有「親子沙灘」、「賞蟹步道」、「南港賞鳥區」、「香山濕地生態公園」等生態休閒空間，讓民眾能在騎自行車同時觀賞到新竹美麗的風光。

3 八里左岸自行車道

全 長： 15 公里

路線：五股觀音坑溪口→八里渡船頭廣場→老榕碉堡→左岸會館與左岸公園→挖仔尾生態保留區→十三行博物館→八仙樂園

八里左岸自行車道可說是熱門的觀光地點之一，從疫情前就吸引許多國外遊客前往，當地除了基本自行車租借服務外，更有二人座腳踩蓬車、二人座電動蓬車或四人協力車，可供朋友、情侶、親子一起分享自行車的樂趣。而八里附近有十三行博物館、八里婚紗廣場、水筆仔公園、挖仔尾自然生態保留區，不少人都會前往打卡朝聖，結束後還可以到八里老街吃個雙胞胎甜甜圈為這次旅程畫上一個完美的Ending。

2 冬山河自行車道

全 長：15 公里

路線：冬山火車站（冬山森林公園）→五結清水閘門（清水橋）

「冬山環線自行車道」是宜蘭最早的自行車道之一，車道沿著冬山河畔，車道兩旁主要栽種風箱樹。冬山河親水公園為宜蘭縣著名的景點，附近景點動靜皆宜，有水上活動，像是划龍舟、風帆、划船，甚至還有大型觀光船，而靜態的部分，則是可以到宜蘭傳統藝術中心，裡面充滿古色古香的建築，能讓人有一種遠離塵囂、心曠神怡的感覺。

1 南崁溪水岸自行車道

全 長： 1.7 公里

路線：榮興路I（榮興橋）→南崁路一段（南崁溪橋）

2021年才剛啓用的南崁溪水岸自行車道位於桃園市，經過近年的整治後河岸不只設有綠地，水質也非常清澈。這條自行車道也是桃園第一條水岸自行車道，沿線有第一河濱公園、青溪彩虹橋等多元休閒設施，成為桃園居民假日愛去的地點之一，先前桃園地景藝術節也將此車道規劃進地圖行程，吸引民眾拍照打卡。

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